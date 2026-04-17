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Hindi Newsदेशगिरगिट की तरह रंग..., महिला आरक्षण में जाति के सवाल पर मायावती का कांग्रेस-SP पर निशाना

'गिरगिट की तरह रंग...', महिला आरक्षण में जाति के सवाल पर मायावती का कांग्रेस-SP पर निशाना

Mayawati Slams Congress and SP: बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस-सपा पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि SC, STऔर OBC के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के मामले में कांग्रेस का इतिहास संतोषजनक नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं. जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उसने मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई थी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:31 AM IST
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महिला आरक्षण में जाति के सवाल पर मायावती का कांग्रेस-SP पर निशाना (BSP Chief Mayawati)
महिला आरक्षण में जाति के सवाल पर मायावती का कांग्रेस-SP पर निशाना (BSP Chief Mayawati)

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दोनों दलों को 'गिरगिट' बताते हुए आरोप लगाया कि ये पार्टियां समय और राजनीतिक फायदे के हिसाब से अपना रुख बदलती रहती हैं. मायावती ने कहा कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संवैधानिक अधिकारों के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड कमजोर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं किया था. 

मायावती ने कहा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का काम बाद में पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह की सरकार में BSP के प्रयासों से संभव हो पाया. समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि जब वह उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी, तब उसने पिछड़े मुसलमानों को OBC लाभ देने के लिए बनी पिछड़ा वर्ग आयोग की 1994 की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. उनके अनुसार, BSP की सरकार बनने के बाद 3 जून 1995 को इस रिपोर्ट को लागू किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि SP सत्ता में रहते हुए अलग रुख अपनाती है और विपक्ष में रहते हुए अलग.

अगर आज देश में कांग्रेस की सत्ता होती तो... 

महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी मायावती ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू किया जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. उनका मानना है कि अगर आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, तो वह भी यही कदम उठाती. मायावती ने यह भी कहा कि देश की कोई भी पार्टी SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के वास्तविक हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर नहीं रही है. उन्होंने OBC समाज से अपील की कि वे फिलहाल जो भी लाभ मिल रहा है, उसे स्वीकार करें, लेकिन किसी भी राजनीतिक लालच में न आएं.

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अपने समाज को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने पर ध्यान देंः मायावती

मायावती ने ओबीसी, एससी और एससीएसटी से अपील की कि वो अपने समाज को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने पर ध्यान दें. इस बीच कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मांग की कि लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण मौजूदा सीटों के भीतर ही लागू किया जाए और इसमें SC, ST तथा OBC महिलाओं को भी शामिल किया जाए. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों के परिसीमन और बढ़ोतरी की बात करके OBC वर्ग के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है.

प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर उठाए सवाल

प्रियंका गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि महिला आरक्षण कानून को 2029 से लागू करने और लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 तक करने की योजना क्यों बनाई जा रही है. उनका कहना है कि संविधान सभी के लिए है और किसी के अधिकार छीनकर इसे लागू नहीं किया जा सकता. अब संसद में महिला आरक्षण, परिसीमन और जनगणना से जुड़े इन मुद्दों पर बहस तेज हो गई है. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि इन संवेदनशील विषयों पर सरकार और विपक्ष के बीच किस तरह का सहमति या टकराव सामने आता है.

यह भी पढ़ेंः अखिलेश के 'सास-बहू' वाले तंज पर फूटा स्मृति का गुस्सा! बोलीं-सीरियल नहीं, संसद देखिए

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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