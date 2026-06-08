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Delhi Building Collapse: अवैध निर्माण पर MCD की लापरवाही बनी 6 मौतों की वजह! SC में पेश रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Delhi Building News: एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नगर निगम के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस जगह पर अवैध निर्माण तीन चरणों में हुआ. साल 2012 में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के अवैध निर्माण का मामला दर्ज किया गया था.

Written ByArvind SinghEdited By:Rachit Kumar
Published: Jun 08, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:38 PM IST
Delhi Building Collapse: अवैध निर्माण पर MCD की लापरवाही बनी 6 मौतों की वजह! SC में पेश रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

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