/Delhi Building Collapse: अवैध निर्माण पर MCD की लापरवाही बनी 6 मौतों की वजह! SC में पेश रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मई 2015 को दूसरी और तीसरी मंजिल के अवैध निर्माण का मामला एमसीडी ने दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. बार-बार नियमों के उल्लंघनों की जानकारी मिलने के बावजूद एमसीडी अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रही. हाई कोर्ट में कई बार यह मामला आया लेकिन एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की. रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में जब चौथी और पांचवीं मंजिल का अवैध निर्माण किया जा रहा था, तब भी एमसीडी ने इमारत को सील नहीं किया और न ही कोई कानूनी कार्रवाई करना जरूरी समझा. आखिकार इस लापरवाही का नतीजा 30 मई को हुए इस हादसे के रूप में सामने आया.



हादसे के बाद महज दिखावे के लिए कार्रवाई