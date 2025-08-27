मेकडॉनल्ड्स सबसे बड़ा फास्ट फूड चेन है. यहां नॉनवेज से लेकर वेज खाने वाले लोग तो लाइन लगाकर खड़े ही रहते हैं. लेकिन अब व्रत वाले लोग भी यहां का फूड खा सकते हैं. पूरी जानकारी इस लेख में जानें.
Trending Photos
भारत में वेज, नॉनवेज खाने वाले लोगों के साथ ही एक अबादी ऐसी भी है, जो लहसुन-प्याज खाने से परेहज करती है. ऐसे में मेकडॉनल्ड्स जैसी फास्ट फूड वाली कंपनी ने इन्हें टारगेट करने के लिए अपने मैन्यू में कुछ खास बदलाव किए हैं, जो इसके लिए मार्केट को तो बढ़ाएगा ही साथ ही लोगों को भी अपना मनपसंद फूड नए अवतार में मिल सकेगा.
जी, हां दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन McDonald’s ने खुद को भारत के स्वाद और परंपराओं के मुताबिक ढाल लिया है. जो फास्ट फूड कंपनी कभी नॉन-वेज बर्गर के लिए जाना जाता था, आज वहीं व्रत वाले बर्गर मिल रहे हैं. भारत में तीन ऐसे McDonald’s रेस्टोरेंट हैं जहां सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाता है. ये तीनों आउटलेट धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान करते हुए खास जगहों पर बनाए गए हैं-
इसे भी पढ़ें- फिर जागी ट्रंप की पुरानी तमन्ना? इस देश को हथियाने के लिए खेल रहा 'डर्टी गेम', रूस से भी कनेक्शन
वैष्णो देवी यात्रा
जम्मू के वैष्णो देवी तीर्थ मार्ग पर दो McDonald’s आउटलेट्स हैं जहां आप शाकाहारी ही नहीं बल्कि बिना लहसुन-प्याज वाले बर्गर खा सकते हैं. ये आउटलेट्स एक नया ट्रैक-तराकोटे मार्ग पर और दूसरा अर्धकुंवारी में मौजूद है. यहां न केवल प्याज और लहसुन से परहेज किया जाता है, बल्कि जैन आहार शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया है. तराकोटे मार्ग का आउटलेट डाइन-इन और टेक-अवे दोनों सुविधाएं देता है, वहीं अर्धकुंवारी में यात्री चलते-फिरते अपना ऑर्डर ले सकते हैं. डिजिटल कियोस्क की सुविधा से लोग खुद ही जल्दी ऑर्डर कर सकते हैं.
स्वर्ण मंदिर के पास
भारत का तीसरा और दुनिया का पहला प्योर शाकाहारी McDonald’s पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित है. यह रेस्टोरेंट 2013 में खोला गया था. स्वर्ण मंदिर एक प्रमुख सिख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं. इस पवित्र स्थान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, यहां पूरी तरह शाकाहारी मेन्यू रखा गया है.
भारत में बदला विदेशी कंपनी का ढंग
भारत में McDonald’s के ये खास रेस्टोरेंट इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड स्थानीय संस्कृति और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने उत्पाद पेश कर सकता है. भारत में कई हिंदू गोमांस नहीं खाते, मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते और जैन धर्मावलंबी प्याज-लहसुन भी नहीं खाते. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए McDonald’s ने अपने इन शुद्ध शाकाहारी आउटलेट्स को तैयार किया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.