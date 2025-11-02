Advertisement
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात

Millet bun burger: मैक्डोनाल्ड्स ने बाजरे से बना बन बर्गर सीएआईआर संस्थान सीएफटीआरआई की तरफ से इजात की गई स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके बनाया है. इसका क्रेडिट देने के लिए मैक्डोनाल्ड्स ने सीएफटीआरआई का लोगो बर्गर पर दिखाया है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 02, 2025, 11:30 PM IST
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात

McDonalds millet bun burger: भारतीय खाने की चर्चाएं एक बार फिर से चर्चाओं में हैं. इस बार भारत का पारंपरिक मोटा अनाज दुनिया भर में छाया हुआ है. दरअसल, इंटरनेशनल फास्ट फूट चेन मैकडोनाल्ड्स की तरफ से बाजरा बन बर्गर लांच किया गया है. जिसको अब केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाजरा आंदोलन के प्रभावी प्रमाण के तौर पर जोड़कर प्रचार किया जा रहा है. केंद्रीय विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा की विदेशी भी स्वदेशी की ओर मुड़ रहे हैं. 

बाजरे का बर्गर
केंद्रीय मंत्री ने लिखा 'अब दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन मैकडोनाल्ड्स भी बाजरे का बन बर्गर परोसने लगा है'. इतना ही नहीं बाजरे के बन बर्गर को मैसूर स्थित सीएआईआर संस्थान सीएफटीआरआई की तरफ से विकसीत स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके बनाया जा रहा है. इसका लोगों और नाम भी मैक्डोनाल्ड्स के बर्गर साफ दिखाई दे रहा है. केंद्रीय मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाजरा आंदोलन की तारीफ की है. 

पीएम मोदी को क्रेडिट
दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में अंतराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था, जिसको केंद्रीय मंत्री ने मैकडोनाल्ड्स के इस बर्गर से जोड़कर देखा है. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि हमारे लिए गौरवपूर्ण पल है क्योंकि भारतीय की तरफ से नए परिवर्तन और पारंपरिक भोजन को विश्व की फूट चेन नया आकार दे रही हैं. सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट पर भारतीय यूजर्स ने जमकर मैकडोनाल्ड्स जमकर तारीफ करते हुए भारतीय खाने को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद भी किया है.

भारतीय मार्केट में बढे़गी लोकप्रियता 

मैक्डोनाल्ड्स ने बाजरे से बना बन बर्गर सीएआईआर संस्थान सीएफटीआरआई की तरफ से इजात की गई स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके बनाया है. इसका क्रेडिट देने के लिए मैक्डोनाल्ड्स ने सीएफटीआरआई का लोगो बर्गर पर दिखाया है जो भारत में इसकी लोकप्रियता को बढ़ा सकता है.

