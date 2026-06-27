पहले गई CM की कुर्सी, फिर छूटा 'हाथ' का साथ, अब MDMK ने दिया एम के स्टालिन को झटका; DMK गठबंधन छोड़ा

Another Setback For MK Stalin's DMK: तमिलनाडु में डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन को एक बड़ा झटका लगा है. एक हालिया और बड़े राजनीतिक बदलाव के तहत, उनकी सहयोगी पार्टी एमडीएमके ने डीएमके के साथ अपना नौ साल पुराना गठबंधन औपचारिक रूप से खत्म कर दिया. हालांकि उसने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि वह सत्ताधारी TVK के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होगी या नहीं.
यह फैसला आज एमडीएमके पार्टी की आम परिषद की बैठक में लिया गया. अपने कुछ प्रस्तावों में एमडीएमके ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार का स्वागत किया और उनसे चुनाव के दौरान किए गए अहम वादों पर अडिग रहने का आग्रह किया. इन वादों में भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन बनाए रखना और मेकेदातु बांध परियोजना जैसे मुद्दों पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है.
हालांकि, प्रस्तावों में TVK गठबंधन में शामिल होने का कोई स्पष्ट ज़िक्र नहीं किया गया, जबकि राजनीतिक संकेत लगातार इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं. पार्टी ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग होने के फैसले को सही ठहराते हुए आरोप लगाया कि डीएमके खुद चुनाव हार गई लेकिन वो एमडीएमके को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी. इसी परिषद की मीटिंग में एक अप्रत्याशित दावा यह भी किया गया कि एआईएडीएमके को सरकार बनाने में मदद करने की एक गुप्त योजना भी थी, जिससे पार्टी के लिए गठबंधन में बने रहना एमडीएमके के लिए असंभव हो गया था.