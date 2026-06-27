Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पहले गई CM की कुर्सी, फिर छूटा हाथ का साथ, अब MDMK ने दिया एम के स्टालिन को झटका; DMK गठबंधन छोड़ा

पहले गई CM की कुर्सी, फिर छूटा 'हाथ' का साथ, अब MDMK ने दिया एम के स्टालिन को झटका; DMK गठबंधन छोड़ा

MK Stalin: एमके स्टालिन का समय खराब चल रहा है. पहले सीएम पद से हाथ धोना पड़ा, फिर कांग्रेस जले पर नमक छिड़कते हुए टीवीके को समर्थन देकर सरकार में शामिल हो गई. उन्हें ताजा झटका 9 साल पुराने सहयोगी ने गठबंधन छोड़कर दिया है.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 27, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:40 PM IST
पहले गई CM की कुर्सी, फिर छूटा 'हाथ' का साथ, अब MDMK ने दिया एम के स्टालिन को झटका; DMK गठबंधन छोड़ा
Image Credit: file photo

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावन महीने में लग रहे 2 ग्रहण, दोनों दिन बहुत खास, कैसे मनेगा रक्षाबंधन?
grahan 202645 min ago
2
vellore golden temple45 min ago
3
Nainital latest news49 min ago
4
T20 records58 min ago
5
Telangana NEWS1 hr ago