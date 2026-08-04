/बांग्लादेश के ऐतराज के बाद Sheikh Hasina की होने वाली PC पर क्या बोला भारत? PAK को भी सिखाया सबक

5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिल्ली में होने वाले संबोधन को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक चर्चा गर्म है. बांग्लादेश की आपत्तियों पर भारत ने इसे निजी आयोजन करार देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह एक निजी मीडिया संस्था का आयोजन है, जिससे सरकार का कोई लेना-देना नहीं है. इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी तथाकथित स्थानीय चुनावों को भी दमन छिपाने का ढोंग करार दिया है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शेख हसीना के कार्यक्रम पर बयान जारी करते हुए कहा, 'जिस कार्यक्रम की बात हो रही है, उसका आयोजन 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' नाम की एक निजी मीडिया संस्था कर रही है. भारत सरकार की इसमें किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं है और न ही सरकार इस कार्यक्रम में व्यक्त किए जाने वाले विचारों का समर्थन करती है.'
बांग्लादेश में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बाद सत्ता से बेदखल हुईं शेख हसीना करीब दो साल बाद पहली बार इस कार्यक्रम के जरिए वर्चुअल संबोधन देने वाली हैं. इस कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधियों ने भारत के सामने अपनी चिंताएं और मांगें रखीं.
बांग्लादेश ने भारत से आग्रह किया है कि शेख हसीना या अवामी लीग से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भारतीय जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों या बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने के लिए न करने दिया जाए. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जाहेद उर रहमान ने कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लौटकर कानून का सामना करना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारत को औपचारिक पत्र भेजा गया है और भारतीय उच्चायुक्त के सामने भी यह मुद्दा उठाया गया है.
भारत 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है. इस सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले आउटरीच (जनसंपर्क) सत्र के लिए भारत ने बिम्सटेक (BIMSTEC) के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को अलग से आमंत्रित किया है, जबकि बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य या पार्टनर नहीं है.
यह निमंत्रण ब्रिक्स की स्थापित मानक प्रक्रिया के तहत दिया गया है, जिसके तहत अन्य क्षेत्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जाता है. यह कूटनीतिक कदम बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनावों के बाद लिया गया है और इसका उद्देश्य हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है.
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में हो रहे स्थानीय चुनावों को पूरी तरह 'दिखावा' करार दिया है. भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान गोलियों, ब्लैकआउट और दमन के जरिए जनता के असंतोष को दबा रहा है और अब तथाकथित चुनावों के जरिए अपनी हिंसक कार्रवाइयों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है.
विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ किया है कि Pok में असल स्थिति जनता के भारी विरोध-प्रदर्शनों की है, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षाबल बल प्रयोग कर रहे हैं, जून से जारी इस कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 नागरिकों की जान जा चुकी है.
भारत का यह कड़ा रुख पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (ISPR) के डीजी ले. जनरल अहमद चौधरी के उस अनर्गल बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने भारत-अफगानिस्तान के रिश्तों पर निशाना साधते हुए और धार्मिक आयतों का अनुचित हवाला देकर भारत पर तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान में अशांति फैलाने का मनगढ़ंत आरोप लगाया था.
जनरल अहमद चौधरी ने कहा था 'जो भी लोग भारत और हिंदुओं के साथ दोस्ती रखते हैं, उनके इस्लामिक सिद्धांतों पर सवाल उठने चाहिए.' इस दौरान चौधरी ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हुए आरोप लगाया था कि भारत, पाकिस्तान के भीतर अंशाति फैलाने के लिए लगातार अफगान तालिबान के साथ मिलकर काम करता है.