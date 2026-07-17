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भारत वादे नहीं निभाता... बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी पर जापानी मंत्री का आरोप, विदेश मंत्रालय ने किया पलटवार; दिया बड़ा अपडेट

Delay In Bullet Train Project: जापान के एक पूर्व मंत्री हिदेकी माकिहारा ने भारत के हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए खुद भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है. इसको लेकर अब भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 17, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:10 PM IST
भारत वादे नहीं निभाता... बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी पर जापानी मंत्री का आरोप, विदेश मंत्रालय ने किया पलटवार; दिया बड़ा अपडेट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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