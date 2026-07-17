/भारत वादे नहीं निभाता... बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी पर जापानी मंत्री का आरोप, विदेश मंत्रालय ने किया पलटवार; दिया बड़ा अपडेट

India-Japan High Speed Bullet Train: जापान के एक पूर्व मंत्री ने हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है. इसको लेकर अब नई दिल्ली ने पूर्व मंत्री पर पलटवार किया है. भारत ने इसे जापानी मंत्री की व्यक्तिगत राय बताई है.
जापान के पूर्व न्याय मंत्री और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हिदेकी माकिहारा ने भारत-जापान शिंकांसेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए भारत को दोषी ठहराया था. उन्होंने लिखा,' मैं खुद भारत के शिंकांसेन प्रोजेक्ट में शामिल था, लेकिन इंटरनेशनल मीटिंग्स और बातचीत में जो बात सबसे ज्यादा स्पष्ट हुई वह थी भारतीय पक्ष की बड़ी लापरवाही, जो बार-बार दोहराई गई. वे वादे नहीं निभाते, चाहे कुछ भी हो जाए वे वादा करने के बाद उस तुरंत तोड़ देते हैं.'
माकिहारा ने प्रभारी मंत्री (minister-in-charge) को भी बेहद खराब बताकर दोषी ठहराया. उन्होंने कहा,' प्रभारी मंत्री खासतौर पर सबसे बुरे थे. अगर टॉप ऑफिसर ऐसा हो तो किसी भी तरह का सम्मानजनक व्यवहार संभव ही नहीं है. इस प्रोजेक्ट में अपना दिल लगाकर काम करने वाले सभी जापानी लोगों के सम्मान में मुझे यह कहना ही होगा कि मुझे शत प्रतिशत विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट के आगे न बढ़ने का कारण पूरी तरह से भारतीय पक्ष है.'
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को हिदेकी माकिहारा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक व्यक्तिगत राय है और तथ्यों से काफी अलग है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार ( 17 जुलाई 2026) को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा,' हमने पोस्ट देखी है. यह एक व्यक्तिगत राय है और तथ्यों से काफी अलग है. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल पर भारत-जापान की बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है.'
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन सर्विस का फर्स्ट फेज 15 अगस्त, 2027 से शुरू होगा. वैष्णव ने कहा कि स्पीड रेल कॉरिडोर चरणबद्ध तरीके से खुलेगा, जिसकी शुरुआत सूरत -बिलिमोरा सेक्शन से होगी. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा,' मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन को लेकर भारत-जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. जापान 2030 के दशक की शुरुआत में E10 सीरीज की ट्रेन उपलब्ध कराएगा. ट्रेन अभी भी डेवलपमेंट फेज में है. इस बीच, निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. पहला सेक्शन 2027 में खोला जाएगा. इसलिए दोनों पक्ष भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन के साथ ऑपरेशन शुरू करने पर सहमत हुए हैं. प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन हाई-स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने के कॉमन गोल के ही मुताबिक है.'