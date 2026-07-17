/भारत वादे नहीं निभाता... बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी पर जापानी मंत्री का आरोप, विदेश मंत्रालय ने किया पलटवार; दिया बड़ा अपडेट

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन सर्विस का फर्स्ट फेज 15 अगस्त, 2027 से शुरू होगा. वैष्णव ने कहा कि स्पीड रेल कॉरिडोर चरणबद्ध तरीके से खुलेगा, जिसकी शुरुआत सूरत -बिलिमोरा सेक्शन से होगी. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा,' मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन को लेकर भारत-जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. जापान 2030 के दशक की शुरुआत में E10 सीरीज की ट्रेन उपलब्ध कराएगा. ट्रेन अभी भी डेवलपमेंट फेज में है. इस बीच, निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. पहला सेक्शन 2027 में खोला जाएगा. इसलिए दोनों पक्ष भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन के साथ ऑपरेशन शुरू करने पर सहमत हुए हैं. प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन हाई-स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने के कॉमन गोल के ही मुताबिक है.'