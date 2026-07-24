/सीमा विवाद पर चीन को चेताया, बाढ़ के आरोप पर पाकिस्तान को फटकारा और सिंधु जल समझौते पर क्या होगा? विदेश मंत्रालय ने बताया

MEA Press Cobfrence: विदेश मंत्रालय ने अपनी रुटीन ब्रीफिंग में पाकिस्तान के झूठे आरोपों समेत दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर भारत सरकार के रुख की जानकारी साझा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन को चेताया तो पाकिस्तान के एक बड़े झूठ का पर्दाफाश करते हुए इस्लामाबाद को फटकार लगाई. भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा, आइए एक-एक करके बताते हैं.
चीन को आरोपों पर जवाब देते हुए रणधीर जायसवाल ने बताया कि विदेश मंत्री कह चुके हैं कि जब संप्रभुता के मुद्दों की बात आती है, तो वास्तव में इन्हें उठाने का अधिकार भारत का है और भारत लगातार ऐसा करता आया है. भारत किसी भी तरह से चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता और इस मामले में उसका रुख हमेशा एक जैसा रहा है.
विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चीन खुद 1963 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा जमाए बैठा है. इन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार स्वयं चीन द्वारा भी आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है. इसके अलावा, चीन जम्मू-कश्मीर के उन इलाकों में परियोजनाएं चला रहा है जो भारत का अभिन्न हिस्सा हैं, और भारत इसका विरोध करता है.
पाकिस्तान के उस आरोप की भारत की वजह से उसके यहां बाढ़ आ गई है, ऐसे दावों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया की यह रिपोर्ट कि भारत जानबूझकर बाढ़ ला रहा है, पूरी तरह निराधार और तथ्यों के विपरीत है. इसी महीने 20 से 23 जुलाई 2026 के दौरान जम्मू और उससे जुड़े जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश के कारण चिनाब नदी में जल प्रवाह बढ़ा है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के लाहौर स्थित फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने 22 जुलाई 2026 (1718 PST) को जारी अपनी बाढ़ सलाह (Flood Advisory) में भी चिनाब नदी में बढ़े जलस्तर का कारण ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश को बताया है. उस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि मराला में ऊंचा जल प्रवाह कुछ समय तक बना रहेगा और जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा कम होने के साथ धीरे-धीरे घटेगा.
विदेश मंत्रालय ने आगे ये भी कहा कि चिनाब नदी के जल प्रवाह में आई बढ़ोतरी भारी मानसूनी बारिश के कारण हुई, जो एक स्वाभाविक हाइड्रोलॉजिकल प्रतिक्रिया है, न कि भारत द्वारा जानबूझकर की गई किसी कार्रवाई का परिणाम. मौसम संबंधी इस प्राकृतिक बाढ़ की घटना को भारत की ओर से किसी हस्तक्षेप के रूप में प्रस्तुत करना तथ्यात्मक रूप से गलत, तकनीकी रूप से असंगत और पाकिस्तान की अपनी आधिकारिक बाढ़ सलाह के भी विपरीत है.
जहां तक बाढ़ संबंधी चेतावनियों के आरोपों का सवाल है, इस अवधि में नदी का जल प्रवाह इतना असाधारण नहीं था कि विशेष बाढ़ चेतावनी जारी करने की आवश्यकता पड़ती. दर्ज किए गए जल प्रवाह ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में सामान्य मानसूनी परिस्थितियों के अनुरूप थे, जैसा कि पाकिस्तान के अपने बाढ़ पूर्वानुमान प्राधिकरण ने भी स्वीकार किया है. इसलिए यह कहना कि भारत ने जानबूझकर बाढ़ से जुड़ी जानकारी रोकी, पूरी तरह तथ्यहीन है.
फिर भी, पिछले वर्ष की तरह भारत मानवीय आधार पर, आवश्यकता पड़ने पर और राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान के साथ हाई फ्लड यानी अत्यधिक बाढ़ से संबंधित आंकड़े साझा करता रहेगा.
सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से प्रभावित हुए बगैर विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया कि इस मामले पर भारत का रुख अपरिवर्तित है. यह संधि तब तक स्थगित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार यानी भारत में आतंकवाद को समर्थन देने की अपनी पुरानी स्टेट पॉलिसी को एकदम विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से पूरी तरह छोड़ नहीं देता.