Advertisement
trendingNow13057703
Hindi Newsदेशअल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह, भारत ने भर-भरकर सुनाया

अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह, भारत ने भर-भरकर सुनाया

India Slams Pakistan: पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, 'आरोप-प्रत्यारोप से तथ्य नहीं छिपाए जा सकते. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस देश का इस तरह के मामलों में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा हो

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह, भारत ने भर-भरकर सुनाया

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति लंबे समय से गंभीर चिंता का विषय रही है. वहां पर नाबालिग अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह के मामले सामने आते रहे हैं. इसके अलावा ईशनिंदा कानूनों के नाम पर भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या जैसी घटनाएं भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, जिन पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी सवाल उठाए हैं. अब भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय अल्पसंख्यकों को लेकर की गई टिप्पणी पर करारा जवाब दिया है. 

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, 'आरोप-प्रत्यारोप से तथ्य नहीं छिपाए जा सकते. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस देश का इस तरह के मामलों में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा हो, उसकी कथित टिप्पणियां अपने आप ही उसकी सच्चाई उजागर कर देती हैं.' रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि पाकिस्तान को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने यहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए. भारत में सभी नागरिकों को संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त हैं और किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था से सख्ती से निपटा जाता है.

पाकिस्तान ने क्रिसमस पर लगाए भारत पर झूठे आरोप
भारत में क्रिसमस के दौरान हुई तोड़फोड़ की कुछ छिटपुट घटनाओं और तथाकथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के आरोपों को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बयान जारी कर भारत पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के आरोप लगाए और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी आंतरिक मामलों को संभालने में सक्षम है और बाहरी टिप्पणियों से देश की प्रतिबद्धता पर कोई असर नहीं पड़ता. 

Add Zee News as a Preferred Source

हर साल हजारों अल्पसंख्यकों का होता है जबरन धर्म परिवर्तन
ये वो पाकिस्तान है, जहां खुद अल्पसंख्यकों के पास कोई अधिकार नहीं है. बलूचिस्तान के युवाओं और महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसकी गूंज वैश्विक मंच पर साफ सुनी जा सकती है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में हर साल करीब 1,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को अगवा किया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कर जबरन शादी करवा दी जाती है. साल 2022 में मानवाधिकार फैक्ट शीट के मुताबिक 124 हिन्दू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी करा दी गई. 2019 से 2025 तक हिंदुओं के खिलाफ 334 गंभीर हिंसा और हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं.

भारत ने पाकिस्तानी आरोपों को फर्जी और मनगढ़ंत बताया
हालांकि, भारत ने इन आरोपों को फर्जी, मनगढ़ंत और तथ्यहीन बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया. भारतीय पक्ष का कहना था कि पाकिस्तान द्वारा उठाए गए मुद्दे उसकी अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश हैं, क्योंकि खुद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार अंतरराष्ट्रीय आलोचना के दायरे में रही है. भारत ने दोहराया कि वह एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, और किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा या तोड़फोड़ की घटनाओं पर कानून के तहत कार्रवाई की जाती है.

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

indiaPakistan

Trending news

Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
Vikram Sarabhai
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
mamta banerjee west bengal
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
मुंबई का स्लम रि-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
mumbai
मुंबई का स्लम रि-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
india
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
maharashtra news hindi
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
Unnao rape case
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
amit shah
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
hindi Jammu and Kashmir news
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई
crime news
ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई