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पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा ईयू? भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, जानिए क्या कहा

यूरोपियन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट काजा कल्लास की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान सोमवार को पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर का मसला उठाया था. इस्लामाबाद में पाकिस्तान और ईयू की 9वीं रणनीतिक वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में इसका जिक्र किया गया. इस बयान की भाषा पर भारत ने सवाल उठाते हुए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:18 PM IST
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पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा ईयू? भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, जानिए क्या कहा

यूरोपीय कमीशन की उपाध्यक्ष काजा कल्लास की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर का मसला उठाया तो भारत ने भी दबरदस्त पलटवार करके पाकिस्तान को ईयू दोनों को तरीके से समझाया है. सोमवार को पाकिस्तान और EU की 9वीं मीटिंग के बाद जारी बयान में कश्मीर का जिक्र किया गया है. साझा बयान की बेतुकी और बकवास भाषा पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत के आंतरिक मामलों पर ज्वाइंट प्रेस रिलीज में इस तरह के अनुचित संदर्भों को भारत स्पष्ट रूप से खारिज करता है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं.  जिन लोगों को इन मामलों पर कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इन पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए.'

'जिसको नहीं पता वो न बोले'

भारत माता के शीश के मुकुट कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जाने वाला पाकिस्तान, एक नंबर का झूठा और मक्कार है. बीते 79 सालों से पाकिस्तान, भारत में आतंकवादियों को भेजकर अपनी टेररिज्म की दुकान चलाता रहता है. पाकिस्तान में जब भी विदेशी गेस्ट इस्लामाबाद जाता है, तब उस राष्ट्राध्यक्ष की अधिकारिक यात्रा को पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना लेता है. बाहरी नेता आते हैं, उनकी हां से हां मिलाकर चले जाते हैं. ऐसा करने वाले लोग ये नहीं जानते कि पाकिस्तान वो दो मुहा सांप है, जो दूध पिलाने  वालों को डस लेता है. आपको बताते चलें कि काजा कल्लास ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की थी. उसके बाद साझा प्रेस स्टेटमेंट को पढ़कर कई लोगों का गुस्सा भड़क गया था. 

भारत का स्पष्ट रुख है कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा (PoK) भी शामिल है. इसलिए भारत सरकार का रुख पता होने के बावजूद पाकिस्तान या ईयू को ऐसा कोई भड़काऊ बयान देने जाने ले बचना चाहिए.

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इस स्टेटमेंट की भाषा को स्वीकार करके यह लगता है कि यूरोपियन यूनियन ने यह मान लिया है कि जम्मू और कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, जिसे पाकिस्तान और किसी तीसरे पक्ष के बीच संयुक्त बयान में वैध रूप से शामिल किया जा सकता है. जबकि भारत का कहना है कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्धाख पर किसी दूसरे- तीसरे या चौथे को बोलने का हक नहीं है. विदेशी किसी के सगे नहीं होते, यही काजा कल्लास मैडम यानी यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की प्रमुख और आयोग की उपाध्यक्ष, काजा कल्लास (Kaja Kallas) जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आई थीं. लेकिन उनका बयान पढ़कर लहा कि शहबाज शरीफ ने पूरे यूरोपियन यूनियन को अपने लेवल तक नीचे गिरा दिया है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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