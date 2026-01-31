एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... 2017 के इजरायल दौरे को लेकर किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एपस्टीन फाइल्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी.
एपस्टीन फाइल्स को लेकर पूरी दुनिया में घमासान मचा हुआ है. भारत में भी दबे सुरों में इसकी चर्चा हो रही थी. शनिवार (31 जनवरी) को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एपस्टीन फाइल्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, 'हमने तथाकथित एपस्टीन फाइलों से एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इज़राइल यात्रा का ज़िक्र है. जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इज़राइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा, ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी की बेकार की बकवास हैं, जिन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर देना चाहिए.'
