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ये अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश... सिंधु के पानी को लेकर गीदड़भभकी देने वाले PAK को भारत का करारा जवाब

MEA On Khawaja Asif War Statement: विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के पानी संकट के चलते युद्ध छेड़ने वाली टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद अपनी गलतियां छिपाने के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 23, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:36 PM IST
ये अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश... सिंधु के पानी को लेकर गीदड़भभकी देने वाले PAK को भारत का करारा जवाब

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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