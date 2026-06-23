नई दिल्ली की यह प्रतिक्रिया ख्वाजा आसिफ की ओर से पाकिस्तान की जल सुरक्षा खतरे में आने पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकी के कुछ ही दिनों बाद आई है. इससे पहले भारत ने कहा था कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका फैसला नहीं बदला जाएगा. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा,' पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की ओर से की गई टिप्पणियों के संबंध में हमने इस मामले पर रिपोर्ट्स देखी हैं. इस तरह की टिप्पणियां पाकिस्तान की ओर से अपनी नाकामियों को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने के लिए की गई कोशिशें हैं. हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह से खारिज करते हैं.'