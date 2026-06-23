Indus Waters Treaty: भारत में पहलगाम हमले को स्पॉन्सर करने वाला पाकिस्तान अब सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर लगातार बिलबिला रहा है. सिंधु जल संधि निलंबित होने पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जंग की धमकी दी थी. अब इसपर भारत की प्रतिक्रिया आई है.
भारत ने मंगलवार ( 23 जून 2026) को ख्वाजा आसिफ की हम युद्ध करेंगे वाली टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद अपनी असफलता को छिपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने के लिए ये टिप्पणियां कर रहा है.
नई दिल्ली की यह प्रतिक्रिया ख्वाजा आसिफ की ओर से पाकिस्तान की जल सुरक्षा खतरे में आने पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकी के कुछ ही दिनों बाद आई है. इससे पहले भारत ने कहा था कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका फैसला नहीं बदला जाएगा. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा,' पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की ओर से की गई टिप्पणियों के संबंध में हमने इस मामले पर रिपोर्ट्स देखी हैं. इस तरह की टिप्पणियां पाकिस्तान की ओर से अपनी नाकामियों को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने के लिए की गई कोशिशें हैं. हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह से खारिज करते हैं.'
रणधीर जायसवाल ने PoJK में चल रही स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की दशकों पुरानी व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित करने और उसके अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक उत्पीड़न की पॉलिसी का ही परिणाम है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नागरिकों के साथ निंदनीय तरीके से बर्ताव किया है, जिसमें जरूरी सप्लाई और दवाओं की रोक, इंटरनेट बंद करना और निहत्थे नागरिकों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना शामिल है. MEA के प्रवक्ता ने कहा,' जैसा कि आप जानते हैं, इसके चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है. हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके बुरे कर्मों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराएगा.'
बता दें कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने देश में चल रहे जल संकट और घरेलू अस्थिरता के बीच भारत के खिलाफ बयान दिया था. उन्होंने 'ARY न्यूज' से कहा,' जिस क्षण हमें लगेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी का एक अभिन्न अंग जल खतरे में है, हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे. निश्चित रूप से.' विशेषज्ञों ने जहां, पाकिस्तान के जल संकट की वजह बड़ा मिसमैनेजमेंट बताया है, तो वहीं आसिफ ने नई दिल्ली पर पानी का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने, चिनाब नदी में प्रवाह की हेराफेरी करने और आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाने की कोशिश की है.