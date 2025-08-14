बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी अधिकारी बौखला गए हैं. अमेरिका के दूसरे दौरे पर गए पाक ऑर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बीते 72 घंटों से लगातार भारत के खिलाफ जहरीले बयान दिए हैं. वो लगातार भारत पर उकसाने वाली हेट स्पीच दे रहे हैं. वहीं आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को ऐसे बयानों के लिए जमकर लताड़ लगाई और कहा, 'हमने पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से भारत के खिलाफ लापरवाह, युद्ध भड़काने वाली और घृणास्पद टिप्पणियों के निरंतर पैटर्न के बारे में रिपोर्टें देखी हैं.'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, 'यह पाकिस्तानी नेतृत्व की पुरानी आदत है कि वे अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए बार-बार भारत विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देते हैं. पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी को संयमित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि किसी भी गलत हरकत के दर्दनाक परिणाम होंगे, जैसा कि हाल ही में देखा गया था.'

इजरायल-फलस्तीन पर भी भारत ने बताया अपना रुख

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इजरायल-फलस्तीन कन्फ्लिक्ट को लेकर भी देश का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत का रुख साफ और स्थिर है. भारत दो राष्ट्र और दो समाधान के पक्ष में है. भारत गाजापट्टी पर सीजफायर के साथ सभी इजरायली बंधकों को बिना शर्त के रिहा करे और गाजा में मानवीय सहायता की बिना किसी बाधा के साथ आपूर्ति का समर्थन करे.

भारत-अमेरिका डिफेंस को-ऑर्डिनेशन में मजबूती

जायसवाल ने बताया, 'भारत-अमेरिका को-ऑर्डिनेशन दोनों ही राष्ट्रों के लिए रिश्तों के जरूरी स्तंभ हैं. इसी महीने में अमेरिका की डिफेंस डेलिगेशन नई दिल्ली आएगा. इसी महीने के अंत में अलास्का में भारत-अमेरिका के बीच ‘युद्ध अभ्यास’ नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही महीने के अंत में 2+2 अंतर-सत्रीय बैठक भी होनी हैं. इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी.'

