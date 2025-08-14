बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Advertisement
trendingNow12880787
Hindi Newsदेश

बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को ऐसे बयानों के लिए जमकर लताड़ लगाई और कहा, 'हमने पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से भारत के खिलाफ लापरवाह, युद्ध भड़काने वाली और घृणास्पद टिप्पणियों के निरंतर पैटर्न के बारे में रिपोर्टें देखी हैं.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pak Army Chief Asim Munir
Pak Army Chief Asim Munir

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी अधिकारी बौखला गए हैं. अमेरिका के दूसरे दौरे पर गए पाक ऑर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बीते 72 घंटों से लगातार भारत के खिलाफ जहरीले बयान दिए हैं.  वो लगातार भारत पर उकसाने वाली हेट स्पीच दे रहे हैं. वहीं आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को ऐसे बयानों के लिए जमकर लताड़ लगाई और कहा, 'हमने पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से भारत के खिलाफ लापरवाह, युद्ध भड़काने वाली और घृणास्पद टिप्पणियों के निरंतर पैटर्न के बारे में रिपोर्टें देखी हैं.'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, 'यह पाकिस्तानी नेतृत्व की पुरानी आदत है कि वे अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए बार-बार भारत विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देते हैं. पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी को संयमित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि किसी भी गलत हरकत के दर्दनाक परिणाम होंगे, जैसा कि हाल ही में देखा गया था.'

इजरायल-फलस्तीन पर भी भारत ने बताया अपना रुख
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इजरायल-फलस्तीन कन्फ्लिक्ट को लेकर भी देश का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत का रुख साफ और स्थिर है. भारत दो राष्ट्र और दो समाधान के पक्ष में है. भारत गाजापट्टी पर सीजफायर के साथ सभी इजरायली बंधकों को बिना शर्त के रिहा करे और गाजा में मानवीय सहायता की बिना किसी बाधा के साथ आपूर्ति का समर्थन करे.

यह भी पढ़ेंः आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब

इजरायल-फलस्तीन पर भी भारत ने बताया अपना रुख
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इजरायल-फलस्तीन कन्फ्लिक्ट को लेकर भी देश का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत का रुख साफ और स्थिर है. भारत दो राष्ट्र और दो समाधान के पक्ष में है. भारत गाजापट्टी पर सीजफायर के साथ सभी इजरायली बंधकों की रिहाई बिना शर्त के साथ और गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति का समर्थन करता है. ताकि शांति और सुरक्षा के साथ दोनों देशों के लोग अपना जीवन यापन कर सकें. 

भारत-अमेरिका डिफेंस को-ऑर्डिनेशन में मजबूती
जायसवाल ने बताया, 'भारत-अमेरिका को-ऑर्डिनेशन दोनों ही राष्ट्रों के लिए रिश्तों के जरूरी स्तंभ हैं. इसी महीने में अमेरिका की डिफेंस डेलिगेशन नई दिल्ली आएगा. इसी महीने के अंत में अलास्का में भारत-अमेरिका के बीच ‘युद्ध अभ्यास’ नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही महीने के अंत में 2+2 अंतर-सत्रीय बैठक भी होनी हैं. इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी.'

यह भी पढ़ेंःPAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
आजादी के दिन कहां थे महात्मा गांधी? क्यों कहा था कि ‘जश्न में शामिल होना जरूरी नहीं'
Independence Day
आजादी के दिन कहां थे महात्मा गांधी? क्यों कहा था कि ‘जश्न में शामिल होना जरूरी नहीं'
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में भारी तबाही, 2 जवान समेत 36 से ज्यादा की मौत, 120 घायल और 100 से ज्यादा लापता
Kishtwar Cloudburst Live
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में भारी तबाही, 2 जवान समेत 36 से ज्यादा की मौत, 120 घायल और 100 से ज्यादा लापता
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
Independence Day
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
;