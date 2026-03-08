ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी

विदेश मंत्रालय ने खास तौर पर उन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, जो इस समय मिडिल ईस्ट या खाड़ी देशों में मौजूद हैं. मंत्रालय के अनुसार, ट्रांजिट के दौरान या कम समय के दौरे पर गए भारतीय नागरिकों की स्थिति पर भी करीबी नजर रखी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
ईरान पर अमेरिका और इजरायल हमलों के बीच मिडिल ईस्ट हालात लगातार गंभीर और तनावपूर्ण बने हुए हैं. ईरान की ओर से हमले जारी हैं, वहीं अमेरिका और इजरायल भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं. क्षेत्र में बढ़ते इस टकराव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है. इसी बीच भारत सरकार ने भी स्थिति पर अपनी नजर बनाए रखी है. विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को लेकर एक अपडेट जारी किया है. मंत्रालय के मुताबिक, सरकार वहां तेजी से बदलते हालात पर लगातार निगरानी रख रही है.
विदेश मंत्रालय ने खास तौर पर उन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, जो इस समय मिडिल ईस्ट या खाड़ी देशों में मौजूद हैं. मंत्रालय के अनुसार, ट्रांजिट के दौरान या कम समय के दौरे पर गए भारतीय नागरिकों की स्थिति पर भी करीबी नजर रखी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके. मौजूदा हालात को देखते हुए इस क्षेत्र में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. उनसे कहा गया है कि वे स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें और अपने इलाके में स्थित भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट की ओर से जारी एडवाइजरी पर भी ध्यान दें.
इन देशों में मौजूद भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट ने स्थिति को देखते हुए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. साथ ही भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, ताकि मौजूदा परिस्थितियों को लेकर उनकी चिंताओं और समस्याओं का समाधान किया जा सके. क्षेत्र में पैदा हुए हालात के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की मदद के लिए विशेष कदम उठाए हैं. विदेश मंत्रालय ने प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की चिंताओं का तुरंत जवाब देने के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम स्थापित किया है. इस कंट्रोल रूम के जरिए लोगों को लगातार जानकारी दी जा रही है और उनसे जुड़े सवालों का समाधान किया जा रहा है.
इस बीच, पिछले कुछ दिनों में इलाके के एयरस्पेस को आंशिक रूप से खोलने के बाद उड़ानों की आवाजाही धीरे-धीरे शुरू हो गई है. भारतीय और विदेशी एयरलाइंस अब कमर्शियल फ्लाइट्स के साथ-साथ नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट्स भी संचालित कर रही हैं. इन उड़ानों का मुख्य उद्देश्य उन भारतीय यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना है जो इन देशों में ट्रांजिट में फंसे थे या कम समय के दौरे पर गए थे. सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने की भी तैयारी कर रही है, ताकि विदेशों में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्वदेश लाया जा सके.
खाड़ी देशों में हालात को देखते हुए भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 52 हजार से ज्यादा भारतीय नागरिक विमान सेवाओं के जरिए भारत लौट चुके हैं. ये सभी लोग 1 मार्च से 7 मार्च के बीच खाड़ी क्षेत्र के अलग-अलग देशों से सुरक्षित भारत पहुंचे. मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 32,107 भारतीयों ने भारतीय एयरलाइनों की उड़ानों से यात्रा की है. बाकी लोग अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए देश वापस आए हैं. सरकार का कहना है कि जरूरत के हिसाब से आने वाले दिनों में और अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर लाया जा सके.
विदेश मंत्रालय ने उन देशों में रह रहे भारतीयों के लिए खास सलाह भी जारी की है, जहां फिलहाल कमर्शियल फ्लाइट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे लोगों से कहा गया है कि वे सबसे नजदीकी उपलब्ध उड़ान विकल्प की जानकारी के लिए संबंधित भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट से संपर्क करें. दूतावासों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय नागरिकों की हर संभव मदद करें और उन्हें सुरक्षित तरीके से भारत लौटने में सहायता प्रदान करें.
