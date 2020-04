विदेश मंत्रालय ने कुवैत में भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र का शुल्क माफ किया

नई दिल्ली. विदेश मंत्रालय ने कुवैत सरकार की ओर से कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से घोषित माफी के तहत कवर हुए भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है.

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि इस कदम से करीब 25000 भारतीय नागरिकों को फायदा होगा.

उन्होंने ट्वीट किया, "यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि विदेश मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से कुवैत सरकार द्वारा घोषित माफी के तहत कवर हुए भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ करने को मंजूरी दे दी। इस कदम से कुवैत में लगभग 25 हजार भारतीयों को लाभ होगा।"

Happy to share MEA has approved waiver of fee for Emergency Certificates to our nationals covered under amnesty declared by Kuwait Govt in view of difficulties caused by #COVID19. This will benefit around 25,000 Indian nationals in Kuwait.@narendramodi @DrSJaishankar @MEAIndia

— V. Muraleedharan (@MOS_MEA) April 16, 2020