DNA: बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने का मतलब क्या है? प्रोटेस्ट में छिपी कोई 'स्क्रिप्ट'!

स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा से लेकर मतगणना प्रक्रिया तक हर प्रोसेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं. जबकि सच ये है कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा है. राजनीतिक आरोप अपनी जगह हैं, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतगणना कराने का पूरा इंतजाम किया है. लेकिन पश्चिम बंगाल में सवाल सिर्फ मतगणना की प्रक्रिया पर ही नहीं है. एक और गंभीर सवाल है और ये सवाल हिंसक है.
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West Bengal Strong room EVM Political drama: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना की तैयारी है. जहां चार राज्यों में मतगणना की तैयारी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, लेकिन बंगाल में राजनीतिक बवाल का दौर थमा नहीं है. यहां सियासी फाइट जारी है. सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक राजनीतिक लड़ाई चल रही है. जिसका पहला रणक्षेत्र बने स्ट्रॉन्ग रूम. गुरुवार रात से स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो मिडनाइट फाइट शुरू हुई वो शुक्रवार दिनभर जारी रही.
मागराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्र, डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र पर 2 मई यानी कल री-पोलिंग होगी. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से मतदान होगा. री-पोलिंग के फैसले के बीच बाकी मतदान केंद्र के EVM और पोस्टल बैलेट्स को नियम के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है. लेकिन पिछले 24 घंटे में स्ट्रॉन्ग रूम राजनीति का कुरुक्षेत्र बन गए हैं. इसकी शुरुआत हुई कोलकाता में. TMC नेताओं ने EVM से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और खुदीराम अनुसीलन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात में भवानीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम पहुंची. ममता भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं. वो लगभग 4 घंटे वहां रहीं. रात 12 बजकर 7 मिनट पर ममता वहां से निकलीं. मित्रो सुनिए स्ट्रांग रूम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्या कहा
स्ट्रॉन्ग रूम में EVM से छेड़छाड़ का आरोप बीजेपी की तरफ से भी लग रहा है. कटवा में बीजेपी उम्मीदवार ने स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया. एक ही आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं. अब सवाल ये है, जब मतगणना में 60 घंटे से भी कम समय बचा है, तब ये फाइट क्यों हो रही है.
सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कोई गड़बड़ी हुई तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे. जान की बाजी लगा देंगे. सोचिए मतदान हो चुका है, अब मतगणना के लिए जान की बाजी लगाने का ऐलान हो रहा है. स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरना हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? उससे पहले ये जानिए कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा कैसी होती है और क्या स्ट्रॉन्ग रूम में EVM से हेराफेरी हो सकती है. क्या ये संभव है.
बहुत सरल भाषा में समझते हैं. स्ट्रॉन्ग रूम अत्यधिक सुरक्षित, सील्ड कमरा होता है.
यहां मतदान के बाद EVM और VVPAT मशीनों को रखा जाता है.
इसमें मतदान में इस्तेमाल EVM, इस्तेमाल नहीं हुई EVM और चुनाव से जुड़े दस्तावेज रखे जाते हैं.
EVM के साथ ही पोस्टल बैलेट्स भी स्ट्रॉन्ग रूम में ही रखे जाते हैं.
मतगणना तक सभी EVM यहीं रखी जाती हैं. समझ सकते हैं चुनाव प्रक्रिया में स्ट्रॉन्ग रूम कितना महत्वपूर्ण है. इसलिए स्ट्रॉन्ग रूम को सुरक्षित रखने और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल अपनाया जाता है.
स्ट्रॉन्ग रूम में EVM रखने के बाद डबल लॉक लगाया जाता है.
स्ट्रॉन्ग रूम की एक चाभी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है.
स्ट्रॉन्ग रूम की दूसरी चाभी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है.
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम को सील किया जाता है.
उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी होती है.
मतगणना से पहले तक उम्मीदवार अपने प्रतिनिधियों को स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर रख सकते हैं.
बिना चुनाव आयोग के अथॉरिटी लेटर के कोई स्ट्रॉन्ग रूम में घुस नहीं सकता है.
यहां आनेवाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है.
मतगणना के दिन रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, उम्मीदवारों के एजेंट्स की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है.
यानी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है. वीडियोग्राफी कराई जाती है ताकि किसी भी शिकायत का निवारण साक्ष्यों के साथ किया जा सके. स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा का भी एक प्रोटोकॉल होता है. स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात होती है.
इनर लेयर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात होते हैं. आमतौर पर 30 से 50 जवानों की तैनाती इनर लेयर में होती है. ये जवान स्ट्रॉन्ग रूम के ठीक बाहर और आसपास तैनात होते हैं.
मिडिल लेयर में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ राज्य की पुलिस के जवान तैनात होते हैं. इनकी तैनानी बिल्डिंग के गेट और कॉरिडोर में होती है.
स्ट्रॉन्ग रूम परिसर के आउटर लेयर में राज्य पुलिस के जवान तैनात होते हैं. ये बिल्डिंग के बाहर इलाके की सुरक्षा करते हैं.
मतदाता का फैसला सुरक्षित रहे, उसके फैसले में धांधली वाली मिलावट ना हो इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है. ज्यादा संवेदनशील जगहों पर तो चार लेयर की सिक्योरिटी होती है. सोचिए फिर भी EVM में धांधली का आरोप लग रहा है. मित्रो आज ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाताओं ने पश्चिम बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा का रियलिटी चेक किया. जिसे आज आपको भी देखना चाहिए.
स्ट्रॉन्ग रूम की सिर्फ थ्री या फोर लेयर सुरक्षा ही नहीं होती है. 24 घंटे CCTV से निगरानी भी होती है. स्ट्रॉन्ग रूम के दरवाजे और गलियारों पर हर सेकेंड CCTV कैमरों की नजर रहती है. पारदर्शिता के लिए CCTV कैमरों की फुटेज राजनीति दलों के साथ शेयर की जाती है. इतना ही नहीं स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर स्क्रीन पर ये फुटेज दिखाई जाती है. वहां मौजूद राजनीतिक दल के कार्यकर्ता. हर सेकेंड ये फुटेज देखते हैं.
चाक चौबंद सुरक्षा है. CCTV से निगरानी हो रही है. TMC प्रत्याशियों के एजेंट्स भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर मौजूद हैं. फिर स्ट्रॉन्ग रूम में गड़बड़ी का आरोप क्यों लग रहा है. क्या ये गड़ब़ड़ी वाली शिकायत किसी भ्रम की वजह से है.
दरअसल कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र का एक CCTV वीडियो TMC नेताओं ने जारी किया. TMC ने आरोप लगाया कि यहां बैलेट बॉक्स और EVM ने छेड़छाड़ हो रही है. चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी. आयोग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के तहत मतगणना के लिए पोस्टल बैलेट को अलग किया जा रहा था. इसकी जानकारी उम्मीदवारों को पहले दी गई थी.
इसके बाद भी TMC नेताओं ने हंगामा किया. धरना दिया. सवाल उठाए. खुदीराम अनुशीलन केंद्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए. चुनाव आयोग ने आज इसपर कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी. पूछा- पुलिस की मौजूदगी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अंदर कैसे पहुंचे. कोलकाता के सभी 7 स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सुरक्षा और बढ़ा दी गई. स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई.
लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरना देकर या EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाकर नेता चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसा दोनों तरफ से हो रहा है. पहले TMC की बात करते हैं. क्या रिकॉर्ड मतदान के बाद TMC में घबराहट है? जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है.
साल 2011 में पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 85 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस रिकॉर्ड मतदान ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट की सरकार को बदल दिया. तब तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिला और ममता बनर्जी सीएम बनी.
2026 में भी पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 93 प्रतिशत मतदान हुआ है. बीजेपी नेता इसी राजनीतिक इतिहास को ममता बनर्जी के भय की वजह बता रहे हैं. बीजेपी कह रही है कि ममता को मालूम है कि वो हार जाएंगी. इसलिए स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने वाला ड्रामा हो रहा है. ताकी बाद में धांधली का आरोप लगाकर अपनी हार के असल कारणों से ध्यान भटकाया जा सके.
1977 में जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई थी तब करीब 56 फीसदी मतदान हुआ था. जो 1972 के विधानसभा चुनाव में हुए 61 प्रतिशत मतदान से कम था. यानी रिकॉर्ड मतदान से पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलती है, इसे 100 प्रतिशत सही नहीं कहा जा सकता है. 1977 में कम मतदान से सत्ता बदल गई और 2011 में रिकॉर्ड मतदान से सत्ता परिवर्तन हो गया.
इन आरोपों के बीच आज TMC ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है. ये याचिका मतगणना के लिए है. याचिका में वोटों की गिनती के लिए सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय PSU कर्मचारियों को चुनने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है. TMC ने आपत्ति जताई है कि राज्य सरकार और राज्य PSU के कर्मचारियों को वोटों की गिनती में शामिल क्यों नहीं किया गया है. TMC ने पहले ये याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि वोटों की गिनती के लिए किसे सुपरवाइजर और असिस्टेंट बनाए. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. TMC की याचिका पर कल दो जजों की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी.
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