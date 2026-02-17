Advertisement
trendingNow13112407
Hindi Newsदेशमेले में फूड जिहाद, फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया सहारा

मेले में 'फूड जिहाद', फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया सहारा

bun vendor sheikh shawali controversy: मेडारम मेले में कोवा बन बेचने वाले शेख शावली को कुछ यूट्यूबरों ने फूड जिहाद का आरोप लगाकर परेशान किया और जबरन वीडियो बनाया है. घटना के बाद नेताओं और संगठनों ने उनका समर्थन किया और आर्थिक मदद देकर उन्हें दोबारा काम शुरू करने का भरोसा दिलाया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेले में 'फूड जिहाद', फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया सहारा

bun vendor sheikh shawali controversy: तेलंगाना के मुलुगु जिले में लगे मेडारम जातरा मेले में कोवा बन बेचने वाले एक फेरीवाले के साथ हुई बदसलूकी का मामला सामने आया है. आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के वेलगोडे गांव के रहने वाले शेख शावली पिछले कई सालों से कोवा बन बेचने का काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनके परिवार का यह पुराना व्यवसाय है और वे पिछले 10-12 साल से खुद भी यह काम कर रहे हैं. 

उन्होंने बताया कि अब तक किसी ग्राहक ने खाने की गुणवत्ता या सफाई को लेकर शिकायत नहीं की थी. मेले में भी शुरुआत के कुछ दिन उनका काम ठीक चल रहा था और ग्राहकों की अच्छी भीड़ मिल रही थी.

फूड जिहाद का आरोप
शावली के मुताबिक 28 जनवरी की शाम कुछ लोग उनके पास आए और खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाने लगे. ये लोग खुद को यूट्यूबर बता रहे थे और वीडियो बना रहे थे. उन्होंने शावली पर फूड जिहाद जैसे आरोप लगाए और उनसे जबरन कोवा बन खाने को कहा है. इतना ही नहीं, उनसे आधार कार्ड दिखाने की भी मांग की गई है. इस दौरान शावली डर गए और उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ था. उनका कहना है कि वे इस तरह की स्थिति के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कुछ समझ ही नहीं पाए और ठीक से जवाब भी नहीं दे सके.

Add Zee News as a Preferred Source

शावली ने बताया कि उनकी मां घर पर ही कोवा बनाती हैं और वे बेकरी से ताजा बन लेकर उसमें कोवा भरकर बेचते हैं. यह स्नैक बच्चों और बड़ों में काफी लोकप्रिय है. उनका दावा है कि वे खुद भी वही बन खाते हैं और अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई. इस घटना के बाद उनकी पत्नी और बच्चे भी काफी परेशान हो गए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई.

नेताओं ने शावली को दी आर्थिक मदद
आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने भी शावली के समर्थन में बयान दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी सांप्रदायिक और विभाजनकारी हरकतों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है. उन्होंने शावली से मिलने और उनके क़ोवा बन चखने की बात भी कही. इसके अलावा कुछ संगठनों और नेताओं ने शावली को आर्थिक मदद दी ताकि वे सुरक्षित महसूस करने तक काम से दूर रह सकें. शावली ने कहा कि वे कुछ दिनों में फिर से अपना काम शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा.
ये भी पढ़ें:  बीएनपी की शानदार जीत से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कैसे बदल सकती है? भारत-चीन-पाक के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?
 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

sheikh shawali controversy

Trending news

मेले में 'फूड जिहाद', फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया...
sheikh shawali controversy
मेले में 'फूड जिहाद', फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया...
DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?
Tamil Nadu Assembly elections
DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
Punjab elections
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता