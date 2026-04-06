मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा, देखिए रात 9 बजे

Medicine rates in India: सरकार, मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कई बार कानून में संशोधन करती है. सरकार की कई कवायदों के बाद भी ऐसा माहौल नहीं बन पाया है कि अमीर हो या गरीब सबको एक समान अच्छी और सस्ती दवा मिल सके. आपकी सेहत ठीक रखने और जान बचाने वाली दवाओं की खरीद और बिक्री में बहुत कुछ ऐसा होता है, जिससे लोग अब तक अनजान हैं. ऐसे में आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आपका पसंदीदा चैनल Zee News मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर अपने खास कार्यक्रम डीएनए में बड़ा खुलासा करने जा रहा है. जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए.

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मरीजों को लूटने वाला 'मेडिसिन रैकेट' Exposed.

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ज़ी मीडिया की जनसरोकार वाली मुहिम

आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल ज़ी न्यूज़ समय-समय पर जनता की आवाज बनकर सरकार और प्रशासन में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से सवाल पूछकर उन लोगों का सहारा बनाता है, जिनकी आवाज भीड़ के शोर में दब जाती है या जानबूझकर सुनी नहीं जाती. नक्कारखाने में तूती की तरह नहीं है आपकी आवाज, इसलिए हम समय-समय पर ज़ी हेल्पलाइन चलाकर और आपके 'हक की बात' उठाकर सैकड़ों लोगों को उनका हक दिलवा चुके हैं.

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इसी तरह से ज़ी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते 'हक की बात' जैसा कार्यक्रम चलाकर पुलिस, प्रशासन और सरकार को होशियार खबरदार करके जनता की परेशानियों को दूर करने में लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी से निभाता है.

हालांकि, केंद्र की सरकार इस बात का क्रेडिट जरूर ले सकती है कि उसने गरीबों के लिए सस्ती और अच्छी दवा मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJP) और दवा इंडिया जैसे ब्रांड्स को बढ़ावा दिया है. लेकिन सस्ती दवाओं को लेते समय भी लोगों के दिमाग में एक भ्रम देखने को मिलता है कि कहीं वो सस्ती दवा, महंगी ब्रांडेड दवा जितनी फायदा करेगी या नहीं, सरकार को ऐसे भ्रम दूर करने के उपाय भी जरूर करना चाहिए.