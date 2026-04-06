Advertisement
trendingNow13168280
Hindi Newsदेशमरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा, देखिए रात 9 बजे

मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा, देखिए रात 9 बजे

Public awareness: ज़ी न्यूज़ ने देश को करोड़ों लोगों की सेहत दुरुस्त रखने की मुहिम में मरीजों को लूटने वाला 'मेडिसिन रैकेट' को एक्सपोज्ड किया है. ये खुलासा होगा आपके पसंदीदा न्यूज़ कार्यक्रम डीएनए में आज रात 8:50PM बजे. आप हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर 9310497453 पर अपनी राय दे सकते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा, देखिए रात 9 बजे

Medicine rates in India: सरकार, मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कई बार कानून में संशोधन करती है. सरकार की कई कवायदों के बाद भी ऐसा माहौल नहीं बन पाया है कि अमीर हो या गरीब सबको एक समान अच्छी और सस्ती दवा मिल सके. आपकी सेहत ठीक रखने और जान बचाने वाली दवाओं की खरीद और बिक्री में बहुत कुछ ऐसा होता है, जिससे लोग अब तक अनजान हैं. ऐसे में आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आपका पसंदीदा चैनल Zee News मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर अपने खास कार्यक्रम डीएनए में बड़ा खुलासा करने जा रहा है. जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए.

'आप इन नंबरों पर फोन करके हमें बताएं'

  • मरीजों को लूटने वाला 'मेडिसिन रैकेट' Exposed.

  • देखिए DNA में आज रात 8:50PM बजे.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • इस नंबर पर दीजिए अपनी राय  9310497453.

ज़ी मीडिया की जनसरोकार वाली मुहिम

आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल ज़ी न्यूज़ समय-समय पर जनता की आवाज बनकर सरकार और प्रशासन में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से सवाल पूछकर उन लोगों का सहारा बनाता है, जिनकी आवाज भीड़ के शोर में दब जाती है या जानबूझकर सुनी नहीं जाती. नक्कारखाने में तूती की तरह नहीं है आपकी आवाज, इसलिए हम समय-समय पर ज़ी हेल्पलाइन चलाकर और आपके 'हक की बात' उठाकर सैकड़ों लोगों को उनका हक दिलवा चुके हैं.

(यह भी पढे़ं- सड़कें सिकुड़ रहीं, शहरों से फुटपाथ गायब और पैदल चलने वाले..., हालात बदलने के लिए आपके हक की बात)

इसी तरह से ज़ी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते 'हक की बात' जैसा कार्यक्रम चलाकर पुलिस, प्रशासन और सरकार को होशियार खबरदार करके जनता की परेशानियों को दूर करने में लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी से निभाता है.

हालांकि, केंद्र की सरकार इस बात का क्रेडिट जरूर ले सकती है कि उसने गरीबों के लिए सस्ती और अच्छी दवा मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJP) और दवा इंडिया जैसे ब्रांड्स को बढ़ावा दिया है. लेकिन सस्ती दवाओं को लेते समय भी लोगों के दिमाग में एक भ्रम देखने को मिलता है कि कहीं वो सस्ती दवा, महंगी ब्रांडेड दवा जितनी फायदा करेगी या नहीं, सरकार को ऐसे भ्रम दूर करने के उपाय भी जरूर करना चाहिए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Medicine Price campaignmedicine

Trending news

'कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है', बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हुई वायरल
Bengaluru
'कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है', बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हुई वायरल
तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को होगी फांसी, थाने में पिता-पुत्र की ली थी जान
Tamil Nadu
तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को होगी फांसी, थाने में पिता-पुत्र की ली थी जान
मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा, देखिए रात 9 बजे
Medicine Price campaign
मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा, देखिए रात 9 बजे
'युद्ध नशेयां विरुद्ध' में तस्कर पहुंच रहे सलाखों के पीछे, पंजाब पुलिस का अभियान
Punjab Police
'युद्ध नशेयां विरुद्ध' में तस्कर पहुंच रहे सलाखों के पीछे, पंजाब पुलिस का अभियान
केरलम में तो गजब हुआ! LDF और UDF के 'कॉपी-पेस्ट' घोषणा पत्र से जनता कन्फ्यूज
Kerala Assembly Election 2026
केरलम में तो गजब हुआ! LDF और UDF के 'कॉपी-पेस्ट' घोषणा पत्र से जनता कन्फ्यूज
फोन डेड और... कर्नाटक के ट्रैक से लापता थी केरल की शरण्या, 4 दिन बाद इस हाल में मिली
Kerala Techie
फोन डेड और... कर्नाटक के ट्रैक से लापता थी केरल की शरण्या, 4 दिन बाद इस हाल में मिली
दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 में करती थीं बड़े कांड
Maharashtra
दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 में करती थीं बड़े कांड
ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला
Omar Abdullah
ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला
क्या है पॉकेट स्पिटून, थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम?
Viral News
क्या है पॉकेट स्पिटून, थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम?
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार