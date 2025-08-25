DNA: मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा? क्या है विवाद

Cashless Treatment: एक तरफ नकली दवाओं का नेक्सस सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है तो दूसरी तरफ अगर आप बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस के बावजूद प्राइवेट अस्पताल में इलाज मिलना मुश्किल हो सकता है.

ये मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी बहुत गंभीर चर्चा है. प्राइवेट अस्पतालों के संगठन, एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स-इंडिया ने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के पॉलिसीधारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा 1 सितंबर से बंद करने की बात कही है. फिलहाल ये मामला एक कंपनी से जुड़ा है लेकिन आगे दूसरी मेडिकल इंश्योरेंस रखनेवालों पर भी इसका असर पड़ सकता है. अब मेडिकल इंश्योरेंस होने के बाद भी क्यों अस्पताल..कैशलेस इलाज से इनकार कर रहे हैं, इसे समझिए.

बढ़ी है इलाज की लागत

इंश्योरेंस कंपनियां पुराने रेट्स पर इलाज का भुगतान कर रही हैं. जबकि इलाज की लागत बढ़ी है, इसलिए अस्पतालों को नुकसान हो रहा है. प्राइवेट अस्पतालों की शिकायत है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में मनमाने ढंग से कटौती करती है. साथ ही क्लेम भुगतान में देरी भी होती है.

अब समझिए प्राइवेट अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों के झगड़े में आम आदमी का कितना नुकसान होगा और कैसे नुकसान होगा. इसे ऐसे समझिए कि कैशलेस इलाज बंद होने पर आपको

इलाज का बिल अस्पताल को अपनी जेब से देना होगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करना होगा. इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलने में देरी होगी. इतना ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की रकम में कटौती कर सकती है.

क्या अब जेब से देने होंगे पैसे?

यानी मेडिकल इंश्योरेंस होने के बाद भी आपको पहले तो जेब से पैसे देना होगा. फिर क्लेम के लिए इंतजार करना होगा. उसके बाद पैसे मिलेंगे तो क्लेम की रकम कम भी हो सकती है. सोचिए महंगा इंश्योरेंस खरीदने के बाद भी हमें परेशान होना पड़ेगा. ये परेशानी करोड़ों लोगों को होगी. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में करीब 20 करोड़ लोगों ने प्राइवेट कंपनियों से मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा है. प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में देश की करीब 15 फीसदी आबादी आती है. देश में हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है.

अगर कैशलेस इलाज नहीं मिला तो संकट कितना बड़ा होगा वो समझने के लिए हमें महंगे इलाज की जानकारी भी होनी चाहिए. क्योंकि हम और आप बीमार पड़ने पर महंगे इलाज के खर्च के लिए ही मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं.

इलाज पर खर्च होता है कमाई का 12 प्रतिशत

सामान्य बीमारी में एक परिवार औसतन अपनी कमाई का 12 प्रतिशत पैसा खर्च करता है. ये सामान्य परिस्थितियों की बात है. अगर कैंसर, किडनी या हार्ट जैसी गंभीर बीमारी हो तो ये खर्च लाखों में पहुंच जाता है. देश में करीब 100 में से 40 लोगों के लिए अपनी जेब से महंगा इलाज कराना संभव नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर बीमारी के इलाज के कारण देश में हर साल 3 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं.

आम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देने के लिए ही आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई. लेकिन कई बार प्राइवेट अस्पताल इस योजना के तहत भी इलाज करने से इनकार कर देते हैं. आमतौर पर लोग हजारों का प्रीमियम देकर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का मेडिकल प्लान खरीदते हैं. लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुश्किल समय में करीब 10% मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. हर साल करीब 1 लाख 50 हजार उपभोक्ता शिकायतें सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन से जुड़ी होती हैं.

किन देशों में तेज सेटलमेंट

यानी कंपनियां प्रीमियम तो समय पर और पूरा वसूलती हैं लेकिन 100 में से 10 आदमी को समय पर पॉलिसी का फायदा देने से मना कर देती हैं. इसके बाद आम आदमी के पास सिर्फ अपील करने और केस लड़ने का विकल्प ही बचता है. मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों का क्लेम्स सेटलमेंट रेश्यो जर्मनी में करीब 99 प्रतिशत, जापान में करीब 98 प्रतिशत, फ्रांस में करीब 97 प्रतिशत, ब्रिटेन में करीब 95 प्रतिशत, कनाडा में करीब 95 प्रतिशत है.

यानी क्लेम सेटलमेंट रेश्यों में हम यूरोपीय देशों से पीछे हैं. कई बार तो कानूनी लड़ाई के बाद भी उपभोक्ता को बहुत कम क्लेम ही मिलता है. इसलिए जरूरी है कि प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां अपना झगड़ा सुलझाएं, ताकि महंगा प्रीमियम देकर इंश्योरेंस खरीदनेवाले आम आदमी को समय पर कैशलेस इलाज मिले.