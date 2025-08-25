DNA: मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा? क्या है विवाद
Advertisement
trendingNow12896617
Hindi Newsदेश

DNA: मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा? क्या है विवाद

Why Mediclaim gets Rejected: मेडिकल इंश्योरेंस होने के बाद भी आपको पहले तो जेब से पैसे देना होगा. फिर क्लेम के लिए इंतजार करना होगा. उसके बाद पैसे मिलेंगे तो क्लेम की रकम कम भी हो सकती है. सोचिए महंगा इंश्योरेंस खरीदने के बाद भी हमें परेशान होना पड़ेगा.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा? क्या है विवाद

Cashless Treatment: एक तरफ नकली दवाओं का नेक्सस सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है तो दूसरी तरफ अगर आप बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस के बावजूद प्राइवेट अस्पताल में इलाज मिलना मुश्किल हो सकता है.

ये मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी बहुत गंभीर चर्चा है. प्राइवेट अस्पतालों के संगठन, एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स-इंडिया ने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के पॉलिसीधारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा 1 सितंबर से बंद करने की बात कही है. फिलहाल ये मामला एक कंपनी से जुड़ा है लेकिन आगे दूसरी मेडिकल इंश्योरेंस रखनेवालों पर भी इसका असर पड़ सकता है. अब मेडिकल इंश्योरेंस होने के बाद भी क्यों अस्पताल..कैशलेस इलाज से इनकार कर रहे हैं, इसे समझिए.

बढ़ी है इलाज की लागत

Add Zee News as a Preferred Source

इंश्योरेंस कंपनियां पुराने रेट्स पर इलाज का भुगतान कर रही हैं. जबकि इलाज की लागत बढ़ी है, इसलिए अस्पतालों को नुकसान हो रहा है. प्राइवेट अस्पतालों की शिकायत है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में मनमाने ढंग से कटौती करती है. साथ ही क्लेम भुगतान में देरी भी होती है.

अब समझिए प्राइवेट अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों के झगड़े में आम आदमी का कितना नुकसान होगा और कैसे नुकसान होगा. इसे ऐसे समझिए कि कैशलेस इलाज बंद होने पर आपको
इलाज का बिल अस्पताल को अपनी जेब से देना होगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करना होगा. इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलने में देरी होगी. इतना ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की रकम में कटौती कर सकती है.

क्या अब जेब से देने होंगे पैसे?

यानी मेडिकल इंश्योरेंस होने के बाद भी आपको पहले तो जेब से पैसे देना होगा. फिर क्लेम के लिए इंतजार करना होगा. उसके बाद पैसे मिलेंगे तो क्लेम की रकम कम भी हो सकती है. सोचिए महंगा इंश्योरेंस खरीदने के बाद भी हमें परेशान होना पड़ेगा. ये परेशानी करोड़ों लोगों को होगी. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में करीब 20 करोड़ लोगों ने प्राइवेट कंपनियों से मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा है. प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में देश की करीब 15 फीसदी आबादी आती है. देश में हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है. 

अगर कैशलेस इलाज नहीं मिला तो संकट कितना बड़ा होगा वो समझने के लिए हमें महंगे इलाज की जानकारी भी होनी चाहिए. क्योंकि हम और आप बीमार पड़ने पर महंगे इलाज के खर्च के लिए ही मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं. 

इलाज पर खर्च होता है कमाई का 12 प्रतिशत

सामान्य बीमारी में एक परिवार औसतन अपनी कमाई का 12 प्रतिशत पैसा खर्च करता है. ये सामान्य परिस्थितियों की बात है. अगर कैंसर, किडनी या हार्ट जैसी गंभीर बीमारी हो तो ये खर्च लाखों में पहुंच जाता है. देश में करीब 100 में से 40 लोगों के लिए अपनी जेब से महंगा इलाज कराना संभव नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर बीमारी के इलाज के कारण देश में हर साल 3 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं.

आम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देने के लिए ही आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई. लेकिन कई बार प्राइवेट अस्पताल इस योजना के तहत भी इलाज करने से इनकार कर देते हैं. आमतौर पर लोग हजारों का प्रीमियम देकर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का मेडिकल प्लान खरीदते हैं. लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुश्किल समय में करीब 10% मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. हर साल करीब 1 लाख 50 हजार उपभोक्ता शिकायतें सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन से जुड़ी होती हैं.

किन देशों में तेज सेटलमेंट

यानी कंपनियां प्रीमियम तो समय पर और पूरा वसूलती हैं लेकिन 100 में से 10 आदमी को समय पर पॉलिसी का फायदा देने से मना कर देती हैं. इसके बाद आम आदमी के पास सिर्फ अपील करने और केस लड़ने का विकल्प ही बचता है. मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों का क्लेम्स सेटलमेंट रेश्यो जर्मनी में करीब 99 प्रतिशत, जापान में करीब 98 प्रतिशत, फ्रांस में करीब 97 प्रतिशत, ब्रिटेन में करीब 95 प्रतिशत, कनाडा में करीब 95 प्रतिशत है.

यानी क्लेम सेटलमेंट रेश्यों में हम यूरोपीय देशों से पीछे हैं. कई बार तो कानूनी लड़ाई के बाद भी उपभोक्ता को बहुत कम क्लेम ही मिलता है. इसलिए जरूरी है कि प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां अपना झगड़ा सुलझाएं, ताकि महंगा प्रीमियम देकर इंश्योरेंस खरीदनेवाले आम आदमी को समय पर कैशलेस इलाज मिले.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
Solar Uniform
खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
impotency grounds for divorce
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
china
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
Agni-5 missile
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
mumbai
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
Hyderabad
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
;