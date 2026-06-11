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'चुनावी प्रकिया जारी रहने के दरम्यान...', मीनाक्षी नटराजन को 'सुप्रीम' झटका, 12 जून को सुनवाई

Meenakshi Natarajan: सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने याचिका के औचित्य पर भी सवाल खड़ा किया.जस्टिस मिश्रा का सवाल था कि चुनावी प्रकिया जारी रहने के दरम्यान कोर्ट दखल नहीं देता.

Written ByArvind SinghEdited By:Rachit Kumar
Published: Jun 11, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:04 PM IST
'चुनावी प्रकिया जारी रहने के दरम्यान...', मीनाक्षी नटराजन को 'सुप्रीम' झटका, 12 जून को सुनवाई

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