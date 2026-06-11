'चुनावी प्रकिया जारी रहने के दरम्यान...', मीनाक्षी नटराजन को 'सुप्रीम' झटका, 12 जून को सुनवाई

मध्यप्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. मीनाक्षी नटराजन ने निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन खारिज किए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई की मांग की. सिंघवी ने कोर्ट से चुनाव परिणाम घोषित करने पर अभी रोक लगाने की भी मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शुक्रवार को सुनवाई का भरोसा दिया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रकिया के दरम्यान दाखिल की गई याचिका के औचित्य पर भी सवाल खड़ा किया.
बुधवार को मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए एस चंदुरकर की बेंच के सामने रखा. सिंघवी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी मुवक्किल का नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने खिलाफ पेंडिंग केस की की जानकारी छिपाई थी, लेकिन हकीकत यह है कि उस मामले में कोर्ट ने सिर्फ निजी शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत नोटिस जारी कर मीनाक्षी नटराजन से जवाब मांगा था. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के तहत केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी है, जिनमें कोर्ट संज्ञान ले चुका हो.इस केस में ऐसा कुछ नहीं था.
सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने याचिका के औचित्य पर भी सवाल खड़ा किया.जस्टिस मिश्रा का सवाल था कि चुनावी प्रकिया जारी रहने के दरम्यान कोर्ट दखल नहीं देता. सिंघवी ने इस पर जवाब दिया कि अगर चुनाव अधिकारी की ओर से कोई स्पष्ट और गंभीर गलती हुई हो, तो कोर्ट दखल दे सकता है. चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डी. एस. नायडू ने भी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस स्टेज पर यह सुनवाई लायक नहीं है.
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना में लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई है. यह फैसला भाजपा नेता महेश केवट और राहुल कोठारी की आपत्ति के मद्देनजर दिया था. रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने आदेश में कहा था कि नटराजन ने अक्टूबर 2025 में हैदराबाद की कोर्ट की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया था, लेकिन उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए फॉर्म-26 में इस मामले का उल्लेख नहीं किया. इसी वजह से चुनाव अधिकारी ने हलफनामे को अधूरा मानते हुए नामांकन रद्द कर दिया था.
कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना कानूनी रूप से सही नहीं है. नटराजन के खिलाफ अभी कोई आपराधिक मामला कानूनी रूप से लंबित नहीं है. अदालत ने अभी तक शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया है. संज्ञान लेने से पहले जारी किया गया कोर्ट का नोटिस किसी 'लंबित आपराधिक मामले' के बराबर नहीं माना जा सकता.इसलिए इसका खुलासा करना कानूनन जरूरी नहीं था.
वहीं, बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपने खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी हलफनामे में देनी होती है.नटराजन ने यह जानकारी छिपाई, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाना सही है.