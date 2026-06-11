'चुनावी प्रकिया जारी रहने के दरम्यान...', मीनाक्षी नटराजन को 'सुप्रीम' झटका, 12 जून को सुनवाई

बुधवार को मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए एस चंदुरकर की बेंच के सामने रखा. सिंघवी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी मुवक्किल का नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने खिलाफ पेंडिंग केस की की जानकारी छिपाई थी, लेकिन हकीकत यह है कि उस मामले में कोर्ट ने सिर्फ निजी शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत नोटिस जारी कर मीनाक्षी नटराजन से जवाब मांगा था. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के तहत केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी है, जिनमें कोर्ट संज्ञान ले चुका हो.इस केस में ऐसा कुछ नहीं था.