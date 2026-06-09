DNA: मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द, कैसे एमपी में कांग्रेस की 'उम्मीद' पर फिरा पानी?

DNA: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना रहे हैं और कांग्रेस पिछले एक दशक से लगातार ज्यादातर चुनाव हार रही है. ना सिर्फ हार रही है, बल्कि आज तो राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के एक उम्मीदवार का नामांकन भी रद्द हो गया है. कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या कह रही है. कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस कैंडिडेट ने जो छल किया था ये उसी का नतीजा है. कांग्रेस और बीजेपी के इस शाब्दिक युद्ध के बीच अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों है?