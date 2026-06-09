DNA: मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द, कैसे एमपी में कांग्रेस की 'उम्मीद' पर फिरा पानी?

DNA: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना रहे हैं और कांग्रेस पिछले एक दशक से लगातार ज्यादातर चुनाव हार रही है. ना सिर्फ हार रही है, बल्कि आज तो राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के एक उम्मीदवार का नामांकन भी रद्द हो गया है. कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या कह रही है. कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस कैंडिडेट ने जो छल किया था ये उसी का नतीजा है. कांग्रेस और बीजेपी के इस शाब्दिक युद्ध के बीच अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों है?
दरअसल, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को अपना कैंडिडेट बनाया था. 8 जून को उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया.इसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से ये शिकायत कर दी कि मीनाक्षी ने नामांकन फॉर्म में आपराधिक मामले को छिपाया है.
बीजेपी का आरोप है कि हैदराबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ मामला लंबित है. इस शिकायत के बाद रिटर्निंग आफिसर ने उन्हें नोटिस देकर 9 जून को शाम साढे 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने अपनी जांच में जानकारी को छिपाने का दोषी पाने के बाद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया. जैसे ही मीनाक्षी का नामांकन रद्द हुआ वैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाला.
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— Zee News (@ZeeNews) June 9, 2026
कांग्रेस के नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे. दफ्तर के अंदर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था. गेट बंद था. कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के गेट पर ही बैठ गए. इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पुलिस में बहस हो गई.
इस बहस के बाद जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेता वहीं बैठ गए. कांग्रेस ने फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और उन्हें केवल अदालत का एक नोटिस मिला था. कांग्रेस नेताओं ने झानबूझकर नामांकन रद्द करने का आरोप लगया है.
धरने पर भी बैठे कांग्रेस नेता
कांग्रेस के नेता जब थोड़ी देर धरने पर बैठे. उसके बाद सुरक्षकर्मियों ने गेट खोला. जयराम रमेश, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल गेट के अंदर गए. वहां पर उन्होंने एक सुरक्षाकर्मी को अपनी याचिका सौंपी और फिर लौट गए. कांग्रेस के नेता कल दोपहर चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. क्योंकि अगर मीनाक्षी नटराजन चुनावी रेस से बाहर होती हैं तो एमपी में कांग्रेस के लिए राज्यसभा सीट जीतने की एक उम्मीद खत्म हो जाएगी. तीनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध रूप से जीत जाएंगे.
मीनाक्षी नटराजन की जीत पक्की करने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर रही थी. लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायकों को लेकर जा रहा विमान रनवे पर लौट आया. कांग्रेस इसे साजिश बता रही है जबकि बीजेपी का कहना है कि उन्हें हार का डर था.
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है. बीजेपी के दो उम्मीदवारों की जीत पक्की है. उसके बाद भी उसके पास 48 वोट बच रहे थे. कांग्रेस के पास 64 वोट हैं. जबकि तीसरी सीट पर अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को जिताने के लिए कांग्रेस को सिर्फ 58 वोटों की जरूरत थी. इसलिए मीनाक्षी की जीत तय मानी जा रही थी. लेकिन मीनाक्षी की एक गलती से कांग्रेस बैकफुट आ गई है.