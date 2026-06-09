Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /DNA: मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द, कैसे एमपी में कांग्रेस की उम्मीद पर फिरा पानी?

DNA: मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द, कैसे एमपी में कांग्रेस की 'उम्मीद' पर फिरा पानी?

राज्यसभा चुना के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया. इसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 09, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:47 PM IST
DNA: मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द, कैसे एमपी में कांग्रेस की 'उम्मीद' पर फिरा पानी?

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PoK में हिंसा पर खामोश क्यों हैं वैश्विक मानवाधिकार संगठन? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं...
DNA4 min ago
2
Donald Trump12 min ago
3
National Award Winning Actor13 min ago
4
youtuber arman mallik18 min ago
5
Kurukshetra News24 min ago