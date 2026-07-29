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मीनाक्षी मंदिर की ₹60 करोड़ की जमीन पर डाका! पूर्व अधिकारियों समेत 19 लोगों पर FIR दर्ज

मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर की करीब ₹60 करोड़ मूल्य की जमीन से जुड़े कथित घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है. पूर्व अधिकारियों समेत 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. जानिए आरोप क्या हैं, जांच किस स्तर पर पहुंची है और मंदिर की संपत्ति से जुड़े इस पूरे मामले की अहम जानकारी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 29, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:19 PM IST
मीनाक्षी मंदिर की ₹60 करोड़ की जमीन पर डाका! पूर्व अधिकारियों समेत 19 लोगों पर FIR दर्ज
Image Credit: AI Generated Photo (मीनाक्षी मंदिर की ₹60 करोड़ की जमीन पर डाका! पूर्व अधिकारियों समेत 19 लोगों पर FIR दर्ज)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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