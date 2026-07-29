/मीनाक्षी मंदिर की ₹60 करोड़ की जमीन पर डाका! पूर्व अधिकारियों समेत 19 लोगों पर FIR दर्ज

तमिलनाडु के मदुरै में स्थित प्रसिद्ध अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वरर मंदिर की बहुमूल्य संपत्ति से जुड़े कथित फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है. मदुरै सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने मंदिर की जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और रजिस्ट्रेशन को लेकर 19 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है. आरोपियों में दो पूर्व राजस्व अधिकारी, दो सब-रजिस्ट्रार और कई निजी व्यक्ति शामिल हैं. मंदिर प्रशासन का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर मंदिर की संपत्ति को निजी लोगों के नाम करने की साजिश रची गई.
मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है. यह एफआईआर 25 जुलाई को मंदिर के संयुक्त आयुक्त एवं कार्यकारी अधिकारी के. चेल्लादुरई की शिकायत पर दर्ज की गई. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है. शिकायत के मुताबिक, मदुरै के चोक्कीकुलम इलाके में स्थित विवादित जमीन वर्ष 1930 में तत्कालीन पुडुकोट्टई राजघराने की महारानी टी.एम. दुरैरानी ने वसीयत के जरिए मंदिर को दान की थी. इस संपत्ति से मिलने वाली आय का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, धर्मार्थ कार्यों और छात्रवृत्ति के लिए किया जाना था.
मंदिर प्रशासन का दावा है कि यह जमीन मंदिर की ट्रस्ट संपत्ति होने के बावजूद वर्ष 2016 में राजस्व रिकॉर्ड से मंदिर का नाम हटाकर निजी व्यक्तियों के नाम पट्टा जारी कर दिया गया. इसके बाद कथित तौर पर इस संपत्ति पर कई लेन-देन किए गए. शिकायत में कहा गया है कि जमीन को लेकर राजस्व विभाग और अदालतों में विवाद लंबित होने के बावजूद 2021 में पावर ऑफ अटॉर्नी और मॉर्गेज से जुड़े दस्तावेज दो अलग-अलग सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकृत किए गए. आरोप है कि इन दस्तावेजों के पंजीकरण के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया और अदालत के आदेशों तथा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई.
एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें पूर्व ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) अरासन, पूर्व तहसीलदार अंबालागन, मुरप्पानाडु के तत्कालीन सब-रजिस्ट्रार अनंथारामन, वडामदुरै के सब-रजिस्ट्रार प्रशांत संथाना करुप्पन के अलावा कई निजी व्यक्तियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कथित फर्जीवाड़े में किसकी क्या भूमिका रही और दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया में किन नियमों का उल्लंघन हुआ.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
बताया जा रहा है कि सबसे पहले सामाजिक संगठन अरप्पोर इयक्कम ने इस कथित गड़बड़ी को उजागर किया था. इसके बाद हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की.
तमिलनाडु के एचआर एंड सीई मंत्री एस. रमेश ने कहा कि यदि मंदिरों की संपत्तियों में इस तरह की धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आती हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने संकेत दिया कि सरकार मंदिरों की संपत्तियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी.