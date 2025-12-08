मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताई बड़ी वजह

BJP MP Arun Govil: मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल चाहते हैं कि मस्जिदों और मदरसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए. उन्होंने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया है. इसके पीछे की वजह बताता हुए उन्होंने बड़ी बात कही है.
BJP MP Arun Govil: बीजेपी सांसद अरुण गोविल अपनी एक बड़ी मांग को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने सदन में एक बड़ा मुद्दा उठाया है. ये मुद्दा मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला है. सोमवार को उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों धार्मिक स्थल हैं, जहां पर प्रतिदिन कई लोग जाते हैं.
अरुण गोविल ने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मेरा सीधा-सा सवाल है कि आखिर सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं, यह सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को धरातल पर उतरने से रोका जा सके. इसी को देखते हुए हमने मांग की है कि सभी मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े.
भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि मंदिर और गुरुद्वारों में भी तो सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं. ऐसी स्थिति में अगर हम मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए. इन धार्मिक स्थलों पर हर दिन कई लोग जाते हैं. उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी स्थिति पैदा न हो जाए, इसी को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा जरूरी हो जाता है.
अरुण गोविल ने दावा किया कि इससे पहले फरीदाबाद के एक मस्जिद में 'आतंक की पाठशाला' चल रही थी. वहां पर लोगों को आतंक की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. ऐसी स्थिति में इन सभी गतिविधियों पर निगरानी के लिए अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग उठाई जा रही है, तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल उचित कदम है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
अरुण गोविल ने फरीदाबाद की मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि 'अगर धार्मिक स्थलों पर इस तरह का कैंपेन शुरू किया जा रहा है, तो ऐसे में मेरा सीधा सा सवाल है कि आखिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है. हम इस तरह की स्थिति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते. इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए मैंने यह मांग उठाई थी कि सभी धार्मिक स्थलों की तरह मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, यह 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है.'
