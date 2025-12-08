Advertisement
trendingNow13033493
Hindi Newsदेश

मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताई बड़ी वजह

BJP MP Arun Govil: मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल चाहते हैं कि मस्जिदों और मदरसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए. उन्होंने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया है. इसके पीछे की वजह बताता हुए उन्होंने बड़ी बात कही है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arun govil
Arun govil

BJP MP Arun Govil: बीजेपी सांसद अरुण गोविल अपनी एक बड़ी मांग को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने सदन में एक बड़ा मुद्दा उठाया है. ये मुद्दा मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला है. सोमवार को उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों धार्मिक स्थल हैं, जहां पर प्रतिदिन कई लोग जाते हैं.

अरुण गोविल ने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मेरा सीधा-सा सवाल है कि आखिर सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं, यह सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को धरातल पर उतरने से रोका जा सके. इसी को देखते हुए हमने मांग की है कि सभी मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े.

भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि मंदिर और गुरुद्वारों में भी तो सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं. ऐसी स्थिति में अगर हम मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए. इन धार्मिक स्थलों पर हर दिन कई लोग जाते हैं. उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी स्थिति पैदा न हो जाए, इसी को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा जरूरी हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

'यह बिल्कुल उचित कदम है'

अरुण गोविल ने दावा किया कि इससे पहले फरीदाबाद के एक मस्जिद में 'आतंक की पाठशाला' चल रही थी. वहां पर लोगों को आतंक की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. ऐसी स्थिति में इन सभी गतिविधियों पर निगरानी के लिए अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग उठाई जा रही है, तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल उचित कदम है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

यह 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है- अरुण गोविल

अरुण गोविल ने फरीदाबाद की मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि 'अगर धार्मिक स्थलों पर इस तरह का कैंपेन शुरू किया जा रहा है, तो ऐसे में मेरा सीधा सा सवाल है कि आखिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है. हम इस तरह की स्थिति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते. इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए मैंने यह मांग उठाई थी कि सभी धार्मिक स्थलों की तरह मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, यह 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है.'

ये भी पढ़ें: बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है? 6 प्वाइंट्स में जानिए

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Arun Govil

Trending news

बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
Pawan Kalyan
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
Vande Mataram
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
Akhilesh Yadav News
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
peacock throne of shah jahan
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
PM Modi
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
Aadhaar card
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
भारत में 'ट्रंप रोड'! डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए CM ने किया बड़ा ऐलान
Donald Trump
भारत में 'ट्रंप रोड'! डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए CM ने किया बड़ा ऐलान