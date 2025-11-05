डबल रोल: टीवी डिबेट में बैठने वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं

कांग्रेस की एक प्रवक्ता का डबल रोल देखकर आप सैल्यूट करेंगे. सोशल मीडिया पर लोग उनके जज्बे की प्रशंसा कर रहे हैं. अब तक लोग उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ट्वीट रीशेयर करते देखते थे. टीवी डिबेट में वह कांग्रेस का पक्ष रखती देखी जाती हैं लेकिन उनके दूसरे रोल के बारे में कम लोगों को पता है. कुछ घंटे पहले जब उनकी तस्वीरें सामने आईं तो लोग गर्व से भर गए. कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पर सोशल मीडिया और डिजिटिल विंग सेक्शन में उनका नाम नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर दिखाई देता है. अब हाथ में बंदूक लिए वर्दी वाली उनकी तस्वीर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बन चुकी है.

भव्या ने कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है- देर से पोस्ट कर रही हूं. भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के रूप में सिलेक्शन होने के बाद, मैं हर साल कुछ समय के लिए भारतीय सेना में सेवा करती हूं. इस साल आपके प्यार और आशीर्वाद से मैंने प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में 3 महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया. अब मैं बेंगलुरु वापस आ गई हूं.

उन्होंने आगे लिखा कि यह प्रशिक्षण मेरे जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे बेहतरीन दिनों में से एक रहा है. मुझे अपनी मानसिक और शारीरिक सहनशक्ति (धैर्य) को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित किया गया. मैंने बेस्ट लोगों से सीखा और आज मैं खुद का सबसे सशक्त रूप हूं. जय हिंद, जय कर्नाटक लिखते हुए भव्या ने कहा कि मुझे यह अवसर देने के लिए ईश्वर की आभारी हूं-

1. एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में अपने देश की सेवा करने का और

2. एक राजनेता के रूप में अपने राज्य की सेवा करने का.

Late post After my selection as a Lieutenant in Territorial Army of Indian Army, every year I serve in Indian army for a short period. This year with your love and blessings I successfully completed 3 months training at the prestigious Indian Military Academy Dehradun, now I am… pic.twitter.com/Qs0fB2zlLG — Bhavya Narasimhamurthy (@Bhavyanmurthy) November 4, 2025

भव्या के बारे में जानिए

उनके पोस्ट पर देशभर के लोगों की तरफ से शुभकामनाएं और प्रशंसा आ रही हैं. सेना के कई वेटरन और नेताओं ने उनके जज्बे को सैल्यूट किया है. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में भव्या के बारे में बताया गया है कि वह AICC की नेशनल कोऑर्डिनेटर और कर्नाटक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं. 2022 में उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा पास की थी. मई 2024 में उन्हें भारत-पाक सीमा के पास एक आर्मी यूनिट पर तैनाती मिली. जबर्दस्त ट्रेनिंग के बाद वह लेफ्टिनेंट बनीं. दावा किया गया है कि वह कर्नाटक की पहली महिला हैं जो टेरिटोरियल आर्मी में इस रैंक तक पहुंची हैं.

I am back … pic.twitter.com/MmC7CMOj33 — Bhavya Narasimhamurthy (@Bhavyanmurthy) October 14, 2025

14 अक्टूबर को एक वीडियो संदेश के साथ उन्होंने सिविल लाइफ में फिर से आने की सूचना दी थी. देखिए वीडियो.

