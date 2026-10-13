/NSUI की मेंबर, राजस्थान से ताल्लुक... कौन हैं जन्नत बिश्नोई, जो सुप्रीम कोर्ट मार्च में राहुल गांधी के साथ नजर आईं

हजारों की तादाद में लोग सोमवार को सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर जमा हुए. लेकिन तस्वीरों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ एक युवा चेहरा बार-बार दिखाई दिया. जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और नेहा बोरा के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ रहे थे, तो जन्नत बिश्नोई भी वहीं फ्रेम में मौजूद थीं.
बिश्नोई दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) की एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं. वह कांग्रेस की यूथ विंग नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की सदस्य भी हैं. वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में BA सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं.
राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली जन्नत दिल्ली में कैंपस पॉलिटिक्स और स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक्टिव रही हैं. जैसे-जैसे उनके आसपास भीड़ बढ़ी, गांधी प्रियंका गांधी और नेहा बोरा के साथ एक ट्रक पर चढ़ गए. बिश्नोई भी उस पर थीं.
जब विपक्ष के नेता प्रदर्शनकारियों का अभिवादन कर रहे थे, तो वह पास ही सफेद शर्ट पहने नारे लगा रही थीं. बिश्नोई कैंपस में महिलाओं की सुरक्षा के कोशिशों में लगी हुई हैं. उनकी मांगों में CCTV नेटवर्क और पिंक पुलिस बूथ शामिल हैं.
उन्होंने पर्यावरण से जुड़े कैंपेन में भी हिस्सा लिया है, जिसमें राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल से जुड़ा कैंपेन भी शामिल है.
उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अलग-अलग विरोध प्रदर्शनों और NSUI इवेंट्स के वीडियो हैं. एक वीडियो में, वह महिलाओं के एक ग्रुप की अगुआई करते हुए 'पितृसत्ता को खत्म करो' लिखा बैनर पकड़े हुए हैं और 'हमें न्याय चाहिए' के नारे लगा रही हैं.
यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली के कालकाजी में एक नाबालिग के साथ रेप के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली-NCR में हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का हिस्सा था.
विपक्ष के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च शुरू किया, जिसमें सेंट्रल दिल्ली में हजारों लोग जमा हुए. इस मार्च का मकसद चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग था.
जब INDIA ब्लॉक के नेता मार्च कर रहे थे, तब उनकी लीगल टीम ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग के प्रमुख के खिलाफ याचिका दायर की. थोड़ी दूर मार्च करने के बाद पुलिस ने विपक्ष के नेताओं को रोक दिया.बाद में, राहुल गांधी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ताकि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर अंतरिम रोक लगवाई जा सके.