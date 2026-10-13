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NSUI की मेंबर, राजस्थान से ताल्लुक... कौन हैं जन्नत बिश्नोई, जो सुप्रीम कोर्ट मार्च में राहुल गांधी के साथ नजर आईं

जब ज्ञानेश कुमार और एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर सोमवार को विपक्षी दल सेंट्रल दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे. तब राहुल गांधी के साथ एक युवा चेहर नजर आया, जिनका नाम है जन्नत बिश्नोई. राजस्थान से आने वाली जन्नत कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई की सदस्य हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Oct 13, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 10:13 AM IST
NSUI की मेंबर, राजस्थान से ताल्लुक... कौन हैं जन्नत बिश्नोई, जो सुप्रीम कोर्ट मार्च में राहुल गांधी के साथ नजर आईं
Image Credit: जन्नत बिश्नोई

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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