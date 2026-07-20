Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /देश में 20 से 26 जुलाई तक मानसून का महा-अलर्ट! पहाड़ों में मची तबाही के बाद अब मैदानी इलाकों पर मंडराया खतरा, जानें अपडेट

देश में 20 से 26 जुलाई तक मानसून का महा-अलर्ट! पहाड़ों में मची तबाही के बाद अब मैदानी इलाकों पर मंडराया खतरा, जानें अपडेट

IMD Monsoon Alert 20 July 2026: उत्तर भारत में जुलाई का आधा महीना सूखा-सूखा बीत गया. लेकिन अब मानसून ज्यादा ताकत के साथ वापस लौट रहा है. मौसम विभाग ने 20 से 26 जुलाई तक मानसून के महा-अलर्ट की चेतावनी दी है! पहाड़ों में तबाही मचाने के बाद अब मानसून मैदानी इलाकों में आ गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 20, 2026, 04:52 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:52 AM IST
देश में 20 से 26 जुलाई तक मानसून का महा-अलर्ट! पहाड़ों में मची तबाही के बाद अब मैदानी इलाकों पर मंडराया खतरा, जानें अपडेट
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
5 लाख सैनिक एक साथ बोलेंगे धावा और यूक्रेन हो जाएगा 'सरेंडर'! सीक्रेट प्लान हुआ लीक
russia-ukraine war2 hrs ago
2
US-Iran tension2 hrs ago
3
FIFA World Cup 20263 hrs ago
4
Israel6:41 PM IST
5
china6:34 PM IST