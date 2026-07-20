/देश में 20 से 26 जुलाई तक मानसून का महा-अलर्ट! पहाड़ों में मची तबाही के बाद अब मैदानी इलाकों पर मंडराया खतरा, जानें अपडेट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, केवल जम्मू-कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. इस सप्ताह यानी 20 जुलाई से 26 जुलाई में मानसून बेहद शक्तिशाली वापसी कर रहा है. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून ट्रफ के वापस आने कीी वजह से इस हफ्ते देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश होने का अनुमान है. आइए जानते हैं इस सप्ताह देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम कैसा रहेगा.