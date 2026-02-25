सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा, वायरल हुआ वीडियो

Meghalaya Legislative Assembly Video: मेघायल विधानसभा में एक ऐसी दृश्य देखने को मिला, जिसने न केवल सदन में मौजूद सदस्यों को हैरान कर दिया, बल्कि इस दृश्य का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि सदन में राजनेता विपक्षी दलों के तीखे सवालों का सामना करते हैं. लेकिन मेघालय में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. लेकिन मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से सवाल पूछने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी और विधायक मेहताब चांदी ए. संगमा थीं.

सदन में पारिवारिक नहीं, बल्कि संवैधानिक भूमिका

विधानसभा के 'प्रश्नकाल' के दौरान CM कोनराड संगमी अपनी सरकारी भूमिका में थे. वहीं उनकी पत्नी मेहताब चांदी, जो गाम्बेग्रे निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक हैं, एक लोक प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थीं. उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर सीएम से सीधे सवाल किए. इस दौरान दोनों ने पूरी तरह से प्रोफेशनल रूप अपनाते हुए सदन की गरिमा को बनाए रखा.

वायरल हुआ सदन का वीडियो

जैसे ही मेहताब चांदी ने सवाल पूछना शुरू किया, सदन में हल्की मुस्कराहट और हंसी का माहौल बन गया है. ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के सवालों का जवाब दिया. इस पूरे दृष्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मुख्यमंत्री ने बिना किसी पक्षपात के अपनी विधायक पत्नी को तथ्यों के साथ उत्तर दिए. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सराहना कर रहे हैं कि कैसे दोनों ने अपने प्राइवेट रिश्ते को संवैधानिक कर्तव्यों के बीच नहीं आने दिया.

लोकतंत्र की खूबसूरती का अनूठा उदाहरण

ये घटना भारतीय लोकतंत्री की मजूबती और पारदर्शिता को दर्शाती है. विधानसभा के अंतर एक पत्नी का अपने मुख्यमंत्री पति से सवाल पूछना ये बताता है कि जनता के मुद्दों के सामने कोई भी प्राइवेट लाइफ दूसरे नंबर पर आता है. यह दृश्य राजनीति में महिलाओं की एक्टिव भागीदारी और सदन में स्वस्थ संवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है.