Advertisement
trendingNow13122734
Hindi Newsदेशसदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा, वायरल हुआ वीडियो

सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा, वायरल हुआ वीडियो

Meghalaya Assembly Viral Video: मेघालय विधानसभा में एक दिलचस्प नजारे ने सबका ध्यान अपनी ओर तब खिंच लिया, जब नवनिर्वाचित विधायक मेहताब चांदी ने सदन में अपने ही पति और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से तीखे सवाल पूछे. इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये दृष्य पेशेवर मर्यादा और लोकतंत्र की खूबसूरती दर्शाता है.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा, वायरल हुआ वीडियो

Meghalaya Legislative Assembly Video: मेघायल विधानसभा में एक ऐसी दृश्य देखने को मिला, जिसने न केवल सदन में मौजूद सदस्यों को हैरान कर दिया, बल्कि इस दृश्य का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि सदन में राजनेता विपक्षी दलों के तीखे सवालों का सामना करते हैं. लेकिन मेघालय में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. लेकिन मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से सवाल पूछने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी और विधायक मेहताब चांदी ए. संगमा थीं. 

सदन में पारिवारिक नहीं, बल्कि संवैधानिक भूमिका

विधानसभा के 'प्रश्नकाल' के दौरान CM कोनराड संगमी अपनी सरकारी भूमिका में थे. वहीं उनकी पत्नी मेहताब चांदी, जो गाम्बेग्रे निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक हैं, एक लोक प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थीं. उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर सीएम से सीधे सवाल किए. इस दौरान दोनों ने पूरी तरह से प्रोफेशनल रूप अपनाते हुए सदन की गरिमा को बनाए रखा.

वायरल हुआ सदन का वीडियो

जैसे ही मेहताब चांदी ने सवाल पूछना शुरू किया, सदन में हल्की मुस्कराहट और हंसी का माहौल बन गया है. ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के सवालों का जवाब दिया. इस पूरे दृष्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मुख्यमंत्री ने बिना किसी पक्षपात के अपनी विधायक पत्नी को तथ्यों के साथ उत्तर दिए. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सराहना कर रहे हैं कि कैसे दोनों ने अपने प्राइवेट रिश्ते को संवैधानिक कर्तव्यों के बीच नहीं आने दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

लोकतंत्र की खूबसूरती का अनूठा उदाहरण

ये घटना भारतीय लोकतंत्री की मजूबती और पारदर्शिता को दर्शाती है. विधानसभा के अंतर एक पत्नी का अपने मुख्यमंत्री पति से सवाल पूछना ये बताता है कि जनता के मुद्दों के सामने कोई भी प्राइवेट लाइफ दूसरे नंबर पर आता है. यह दृश्य राजनीति में महिलाओं की एक्टिव भागीदारी और सदन में स्वस्थ संवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Meghalaya Assembly Viral Video

Trending news

सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
Dr Abhijat Sheth
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
West Bengal
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर