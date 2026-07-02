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सोनम की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार, SG बोले- जमानत रही तो फरार होने का खतरा

सरकार की ओर से तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी महिला को सिर्फ इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि कोर्ट में माना कि गिरफ्तारी के वक्त उसे गिरफ्तारी के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए थे.

Written ByArvind SinghEdited By:Rachit Kumar
Published: Jul 02, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:28 PM IST
सोनम की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार, SG बोले- जमानत रही तो फरार होने का खतरा

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Arvind Singh

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अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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