/सोनम की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार, SG बोले- जमानत रही तो फरार होने का खतरा

मेघालय हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सोनम को गिरफ्तारी के कारण बताने के लिए 9 जून 2025 को जो दस्तावेज दिया गया था, उसे बिना ठीक से जांच-पड़ताल और सोच-विचार के तैयार किया गया था. उसमें ऐसे आरोप भी लिख दिए गए थे, जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं था.



उस दस्तावेज में यह भी लिखा था कि सोनम पर भारतीय सशस्त्र बलों से फरार होने, भारत के बाहर अपराध करने और सजा पूरी होने के बाद अपना पता न बताने जैसे आरोप हैं. जबकि इन आरोपों का इस हत्या के मामले से कोई लेना-देना नहीं था.