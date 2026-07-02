/सोनम की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार, SG बोले- जमानत रही तो फरार होने का खतरा

हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को रद्द करने की मांग के साथ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. राज्य सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत बरकरार रहने की सूरत में सोनम के फरार होने की आशंका जाहिर करते हुए कल ही तत्काल सुनवाई की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई का भरोसा दिया. सोनम रघुवंशी को शिलॉन्ग की निचली अदालत (एडिशनल डिप्टी कमिश्नर,ज्यूडिशियल) ने अप्रैल में जमानत दे दी थी. 29 जून को मेघालय हाई कोर्ट ने इस जमानत को बरकरार रखा था.
आज मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एम एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच के सामने रखा. सरकार की ओर से तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी महिला को सिर्फ इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि कोर्ट में माना कि गिरफ्तारी के वक्त उसे गिरफ्तारी के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए थे. हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी महिला को सिर्फ इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि गिरफ्तारी के दस्तावेज में एक कानूनी धारा का नंबर लिखने में टाइपिंग की गलती थी.
तुषार मेहता ने तत्काल सुनवाई की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सोनम की अगर जमानत बरकरार रहती है तो उसके फरार होने की आशंका है.इस पर बेंच ने कल सुनवाई का भरोसा दिया.
हालांकि निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक सोनम को जमानत इसलिए नहीं मिली कि क्योंकि कोर्ट ने उसके खिलाफ केस को कमजोर माना बल्कि गिरफ्तारी के समय पुलिस की ओर से कानूनी प्रक्रिया का सही पालन नहीं होना उसकी जमानत का आधार बना. हाई कोर्ट ने माना कि सोनम को गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और BNSS की धारा 47 के मुताबिक स्पष्ट रूप से लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए.
मेघालय हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सोनम को गिरफ्तारी के कारण बताने के लिए 9 जून 2025 को जो दस्तावेज दिया गया था, उसे बिना ठीक से जांच-पड़ताल और सोच-विचार के तैयार किया गया था. उसमें ऐसे आरोप भी लिख दिए गए थे, जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं था.
उस दस्तावेज में यह भी लिखा था कि सोनम पर भारतीय सशस्त्र बलों से फरार होने, भारत के बाहर अपराध करने और सजा पूरी होने के बाद अपना पता न बताने जैसे आरोप हैं. जबकि इन आरोपों का इस हत्या के मामले से कोई लेना-देना नहीं था.
यही नहीं,सोनम की गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज में बार-बार भारतीय न्याय संहिता की धारा 403(1) का उल्लेख किया गया, जबकि इस मामले में लागू धारा 103(1) थी, जो हत्या से संबंधित है. बीएनएस की धारा 403 वजूद में ही नहीं है. कोर्ट ने माना कि इससे जांच एजेंसी की लापरवाही और तथ्यों पर पर्याप्त ध्यान न देने की बात जाहिर होती है.
यह मामला 29 वर्षीय इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है. मई 2025 में राजा अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे. 23 मई को दोनों एक होमस्टे से चेक-आउट करने के बाद लापता हो गए. कुछ समय बाद राजा का शव सोहरा (चेरापूंजी) के पास एक गहरी खाई में मिला. वहीं सोनम कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में मिली.
जांच के बाद मेघालय पुलिस ने 700 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस का आरोप है कि राजा की हत्या पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा थी.सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी.