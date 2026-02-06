Advertisement
trendingNow13100167
Hindi Newsदेशमेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, NDRF की टीम कर रही है रेस्क्यू

मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, NDRF की टीम कर रही है रेस्क्यू

Meghalaya News: मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स स्थित थांग्सको खदान में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है. NDRF की टीम पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 06, 2026, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, NDRF की टीम कर रही है रेस्क्यू

Blast in Coal Mine: मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स स्थित थांग्सको खदान में हुए विस्फोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 30 पहुंच गई है. घटना के बाद से ही यहां पर NDRF की टीम पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. भीषण विस्फोट ने क्षेत्र में अवैध खनन की भयावह वास्तविकता को उजागर कर दिया है. आशंका अभी ये भी जताई जा रही है कि कई लोग मलबे के नीचे फंसे होंगे.

पीड़ितों की पहचान अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन खबरों के अनुसार अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं, जो संभवतः असम से आए हैं. खदान के भीतर फंसे मजदूरों की तलाश के लिए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन ने इलाके को घेरकर सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि बचाव कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि ये धमाका कैसे हुआ और इसके अन्य कारण क्या है, इसको लेकर जांच की जा रही है. 

हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. पीएम ने कहा कि मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में हुए हादसे से दुख हुआ. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं. घायल जल्द से जल्द ठीक हों.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे को लेकर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट किया कि मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में एक अवैध कोयला खदान में हुई दुखद घटना, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, उससे मुझे बहुत दुख हुआ है. कोयला मंत्रालय मेघालय सरकार के संपर्क में है ताकि अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके. मैंने मंत्रालय को राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगने का भी निर्देश दिया है ताकि जवाबदेही तय की जा सके और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Meghalaya News

Trending news

मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, पलक मुच्छल, मलिक... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात
Zee Real Heroes Award 2026
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, पलक मुच्छल, मलिक... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात