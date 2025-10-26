महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद; PDP उम्मीदवार मेहदी के लिए कही ये बात

Budgam By Election: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने रविवार को बडगाम में, जहां 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, मतदाताओं से पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी का समर्थन करने की पुरज़ोर अपील की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पिछले चुनावों में बडगाम सीट जीतकर और फिर वहां से इस्तीफ़ा देकर उनके साथ विश्वासघात किया था. एक सभा को संबोधित करते हुए मुफ़्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) नेतृत्व पर बडगाम के लोगों के साथ विश्वासघात करने और इस निर्वाचन क्षेत्र का इस्तेमाल सिर्फ़ राजनीतिक सीढ़ी के रूप में करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पीडीपी ज़िम्मेदार और जन-केंद्रित नेतृत्व के पक्ष में है और वादा किया कि उनकी पार्टी जवाबदेही और सच्ची जनसेवा का युग लाएगी.

उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान, हमारे हज़ारों युवाओं को जेल में डाल दिया गया और परिवारों को निराशा में धकेल दिया गया. महबूबा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार न केवल आम आदमी की रक्षा करने में विफल रही, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को अलग-थलग कर दिया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बडगाम से उनकी पिछली जीत बड़े-बड़े वादों के साथ आई थी, लेकिन उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ. उन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल की और लोगों को भरोसा दिलाया कि बडगाम उनका राजनीतिक घर होगा. लेकिन आज, उन्होंने उन्हीं लोगों से मुंह मोड़ लिया है जिन्होंने उन पर भरोसा किया था. यह विश्वासघात से कम नहीं है.

मुंतज़िर एक ईमानदार और ज़मीनी नेता: मुफ़्ती

Add Zee News as a Preferred Source

बडगाम के ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, पीडीपी प्रमुख ने अफसोस जताया कि इस जिले को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है और वास्तविक विकास से वंचित रखा गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि बडगाम एक ऐसे नेता का हकदार है जो इस धरती से जुड़ा हो और मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा हो. पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुंतज़िर एक ईमानदार और ज़मीनी नेता हैं जो इस क्षेत्र के दर्द और आकांक्षाओं को समझते हैं. अब समय आ गया है कि ऐसे प्रतिनिधि चुने जाएं जो सुनें, न कि ऐसे प्रतिनिधि जो चुनाव के बाद गायब हो जाएं.

महबूबा मुफ़्ती ने दोहराया कि पीडीपी जम्मू-कश्मीर के लोगों के सम्मान, पहचान और लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने मतदाताओं से इस उपचुनाव को परिवर्तन का संदेश देने और शासन में जनता की आवाज़ को पुनः प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखने का आग्रह किया. अपने संबोधन के अंत में, महबूबा ने बडगाम के लोगों से एकजुट होकर पीडीपी के शांति और समृद्धि के दृष्टिकोण को मज़बूत करने और सांप्रदायिक और विश्वासघाती लोगों को हराने का आह्वान किया. उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारा संघर्ष सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए है। हम सब मिलकर ऐसी राजनीति में विश्वास बहाल कर सकते हैं जो शोषण नहीं, बल्कि सेवा करती है.