'अमेरिका ने जहां दखल दिया, वहां तबाही हुई'....सर्जियो गोर के जम्मू-कश्मीर पर बयान से बौखलाईं महबूबा

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा जम्मू-कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताए जाने पर सियासी घमासान मच गया है. सर्जियो गोर ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि 'जम्मू-कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अमेरिका इस क्षेत्र के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी पर भी पुनर्विचार करेगा.' कूटनीतिक और रक्षा मामलों के जानकारों ने इसे पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर कडा तमाचा और भारत की संप्रभुता के प्रति अमेरिकी मुहर बताया है, जबकि कश्मीर घाटी के विपक्षी नेताओं ने इस यात्रा और बयान पर सवाल खडे किए हैं.
अमेरिकी राजदूत के बयान से पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी ही, साथ ही घाटी के कुछ नेताओं की बौखलाहट भी खुलकर सामने आ गई.
पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा 'मेरी राय में, हमें अमेरिका को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. दुनिया भर में जहां भी अमेरिका ने दखल दिया है, वहां तबाही ही हुई है वियतनाम से लेकर ईरान तक. वे हमारे मालिक नहीं हैं कि किसी भी काम के लिए हमें उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़े.'
महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा 'हो सकता है कि अमेरिका कभी सुपरपावर रहा हो और अब भी उसका कुछ असर हो, लेकिन दुनिया में उसकी भूमिका से बहुत तबाही हुई है. आर्थिक और राजनीतिक रूप से अमेरिका दिन-ब-दिन कमजोर हो रहा है, इसलिए, हमें उसे इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.'
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के 'J&K भारत का अभिन्न अंग है' वाले ऐतिहासिक बयान से जहां पाकिस्तान की नींद उडी हुई है, वहीं महबूबा मुफ्ती का अमेरिका पर खीझ निकालना उनकी उसी हताशा को दिखाता है, जिसने दशकों तक घाटी को विकास से दूर रखकर सिर्फ सियासत की रोटियां सेकीं.
जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने तो अमेरिका द्वारा J&K को भारत का अहम हिस्सा बताए जाने को केंद्र सरकार की नाकामी करार दे दिया. उन्होंने कहा 'मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा. J&K हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा. वे J&K को जो अहमियत देने की कोशिश कर रहे हैं, वह मौजूदा सरकार की नाकामी है. 1971 के बाद किसी भी देश ने दखल नहीं दिया और सिर्फ BJP के शासन में ही हम तीसरे पक्ष का दखल देख रहे हैं. हम पर कई फैसले थोपे जा रहे हैं, ऐसी चीजें लागू की जा रही हैं, जिनका कोई अंतरराष्ट्रीय असर नहीं होता, जैसे कि टैक्स.'
एक तरफ जहां घाटी में विपक्ष के नेताओं की बौखलाहट साफ दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी दूत का यह रुख साबित करता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब जम्मू-कश्मीर को भारत के आंतरिक और अभिन्न अंग के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर चुका है.
डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गौर का कहना है कि 'राजदूत का बयान जमीनी सच्चाई को दिखाता है. सर्जियो गोर का बयान सच्चाई को दिखाता है. अब पूरी दुनिया जानती है कि इस मामले में पाकिस्तान की ओर से बार-बार झूठ फैलाया जा रहा है. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जो अशांति है, जहां लोग आवाज उठा रहे हैं कि वे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और भारत में शामिल होना चाहते हैं, सर्जियो गोर ने इस सच्चाई पर मुहर लगा दी है.'
19 अगस्त यानी बुधवार को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर पहुंचे थे. जहां उन्होंने कहा 'जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है'. सर्जियो गोर का यह दौरा धारा 370 हटने के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का पहला बडा दौरा है. उनके बयान पर पाकिस्तान ने कडा विरोध करते हुए आधिकारिक डिमार्श जारी US डिप्लोमैट को तलब किया है.
पाकिस्तान द्वारा US डिप्लोमैट को बुलाने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'यह पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का मामला है, न तो आप और न ही मैं इसमें कुछ कर सकते हैं, एंबेसडर ने जो कहा, वह कह दिया, और अब यह दोनों देशों के बीच का मामला है.'