'ईरान के रास्ते ही कश्मीर पहुंचा इस्लाम', मिडिल ईस्ट जंग के बीच महबूबा मुफ्ती ने तेहरान का साथ देने की अपील की; जानिए क्या कहा?

PDP प्रमुख ने कहा कि इस्लाम ईरान के रास्ते कश्मीर पहुंचा; प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की माँग की, केंद्र सरकार से ईरान नीति पर पुनर्विचार करने को कहा; सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द किए जाने को 'देर से उठाया गया, लेकिन स्वागत योग्य कदम' बताया.
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Jammu Kashmir News: जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को ईरान के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और केंद्र सरकार से उस देश के प्रति अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया.
दरअसल, श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुफ़्ती ने कहा कि पार्टी के पूर्व विधायकों की एक बैठक में ईरान के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया और ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए कश्मीर के लोगों की सराहना की गई. उन्होंने कश्मीर के लोगों से ईरान के लोगों और पूरे मुस्लिम समुदाय (उम्माह) के लिए प्रार्थना करने की भी अपील की.
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए मुफ़्ती ने कहा कि इस्लाम ईरान के रास्ते कश्मीर पहुंचा, जो इन दोनों क्षेत्रों के बीच गहरे आध्यात्मिक और सभ्यतागत संबंधों को रेखांकित करता है. मुफ़्ती ने आगे मुस्लिम देशों से ईरान को समर्थन देने का आग्रह किया और कहा कि संघर्ष और युद्ध केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता को ही बिगाड़ते हैं.
उन्होंने जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन से भी अपील की कि वे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, और उन लोगों की रिहाई की माँग की जो अभी भी जेलों में बंद हैं.
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वहीं, सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द किए जाने का जिक्र करते हुए मुफ्ती ने कहा कि यह कदम स्वागत योग्य है, हालांकि शुरू में ऐसी कार्रवाई की ही नहीं जानी चाहिए थी; उन्होंने कहा कि वांगचुक ने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है. उन्होंने शब्बीर अहमद शाह का भी ज़िक्र किया और कहा कि उनकी बेटी ने उनकी रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है.
मुफ़्ती ने आगे कहा कि जहाँ कुछ लोग राहत पाने के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने में सफल हो जाते हैं, वहीं कई आर्थिक रूप से कमज़ोर कैदी कानूनी लड़ाई लड़ने का खर्च नहीं उठा पाते और वे भी ध्यान दिए जाने तथा न्याय के हकदार हैं.
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