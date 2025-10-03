महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही

Jammu and Kashmir: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीते दिन अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार की कश्मीर नीतियों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है. महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान की शुरुआत महात्मा गांधी के एक पुराने कथन से की. उन्होंने कहा, 'महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्हें कश्मीर में आशा की किरण दिखाई देती है. आज उसी कश्मीर को अपराधियों की नजर से देखा जा रहा है.' इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ा बयान दिया.

नौकरियों से निकालना और देशद्रोही बताना

पी.डी.पी. प्रमुख ने केंद्र सरकार पर कश्मीर के लोगों के अपराधीकरण का सीधा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है और उन्हें देशद्रोही समझा जा रहा है. मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि सिर्फ़ विचारधारा में अंतर होने के कारण लोगों को उनकी नौकरियों से निकाला जा रहा है. उन्होंने इस रवैये को अमानवीय बताते हुए कहा कि वैचारिक मतभेदों के आधार पर किसी को इस तरह सजा नहीं देनी चाहिए. उन्होंने दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से जुड़े संगठन, तहरीक-ए-हुर्रियत के श्रीनगर स्थित कार्यालय को सील किए जाने की भी निंदा की. उन्होंने सवाल उठाया, 'गिलानी साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनकी 80 वर्षीय विधवा यहां रहती हैं. थोड़ी मानवता होनी चाहिए. अधिकारियों को दया दिखानी चाहिए. उनके घर को सील कर दिया गया है, यह कैसा न्याय है?"

बातचीत से समाधान ही एकमात्र रास्ता

महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि कश्मीर के मुद्दों को बातचीत के ज़रिए ही सुलझाया जाना चाहिए, न कि सुरक्षा व्यवस्था को सख़्त करके. उन्होंने लद्दाख और गाज़ा जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया जहां संघर्षों को सुलझाने के लिए बातचीत की जा रही है. मुफ्ती ने कहा, 'कश्मीर में हर चीज को अपराधी बना दिया जा रहा है. हम बल प्रयोग से नहीं, बातचीत से मुद्दों का समाधान चाहते हैं. केंद्र को कश्मीर को स्वाभाविक रूप से अपराधी मानना बंद करना चाहिए. उनका मानना है कि कठोर सुरक्षा व्यवस्था के बजाय संवाद ही शांति का सबसे बेहतर तरीका है.

'बुलडोजर बाबा' को अक्ल दे भगवान- मुफ्ती

जब उनसे उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' विवाद के संदर्भ में सवाल पूछा गया तो मुफ्ती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज़ कसा. उन्होंने कहा कि जब सरकारों के पास रोजगार, अच्छी सड़कें, और अच्छे अस्पताल देने के लिए नहीं होते हैं तो वे नफरत फैलाते हैं. उन्होंने कहा, "यदि वे (सरकारें) नफरत नहीं फैलाते हैं, हिंदू-मुस्लिम को नहीं बांटते हैं, तो वे किस मुद्दे पर लोगों से वोट मांगेगे?" मुफ्ती ने योगी आदित्यनाथ को "बुलडोजर बाबा" कहते हुए कहा कि उनके बारे में क्या कहेंगे, भगवान उन्हें थोड़ी अक्ल दे.