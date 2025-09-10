श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई बड़ी वजह
Mehbooba Mufti: नेपाल की स्थिति खराब हो गई है. राजधानी काठमांडू में भयावह हालात पैदा हो गए हैं. इसी बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए ये बात कही है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 10, 2025, 03:42 PM IST
Nepal GenZ Protest: नेपाल में GenZ ने राजधानी को आग के हवाले कर दिया है. प्रदर्शनकारियों ने संसद, होटल, मंत्रियों के घर किसी को नहीं छोड़ा है. हर जगह आगजनी की गई. हालात ऐसे बने की नेपाल के पीएम देश छोड़कर भाग गए. कई मंत्रियों ने भी देश छोड़ दिया. काठमांडू के मेयर को पीएम बनाने की मांग हो रही है. इसी बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जहां पर आवाज दबाई जाती है वहां पर श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल जैसे हालात पैदा होते हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

जमकर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने आज जम्मू-कश्मीर के हालात और श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में हुई घटनाओं के बीच तुलना करते हुए जनता की आवाज दबाने के परिणामों पर जोर दिया. मुफ्ती ने डोडा के विधायक मेहराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए यह अनुचित है, भले ही उन्होंने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया हो. मुझे लगता है कि यह हजरतबल की घटना को भटकाने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा, हजरतबल की घटना हुई और लगभग 50 लोग जांच के दायरे में हैं. मुझे लगता है कि यह ध्यान भटकाने के लिए किया गया था.

हो जाते हैं ऐसे हालात
हो सकता है कि डोडा के विधायक ने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, लेकिन किसी विधायक पर पीएसए लगाना आपको दिखाता है कि कानून कहां खड़ा है. इसके अलावा कहा कि जहां भी लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, हम देखते हैं कि क्या होता है. हमने इसे श्रीलंका में, फिर बांग्लादेश में और अब नेपाल में देखा है. अगर आप लोगों का गला घोंटते हैं, जैसा कि जम्मू-कश्मीर में हो रहा है, तो मैं एलजी मनोज सिन्हा से बस यही कह सकती हूं कि मेहराज मलिक को तुरंत रिहा करें और हजरतबल की घटना में भी मामले वापस लें. एक विधायक को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.

हुए हैं विरोध प्रदर्शन
विधायक मलिक को एक स्थानीय व्यक्ति के बकाया भुगतान को लेकर डोडा के उपायुक्त के साथ विवाद के बाद सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. मलिक की गिरफ़्तारी पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर में किसी मौजूदा विधायक पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है. उनकी गिरफ्तारी के बाद डोडा और चिनाब घाटी के अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

