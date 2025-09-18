महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी और गैर-लोकतांत्रिक सच्चाई

जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक नेताओं को फिर से नजरबंद करने का मामला सामने आया है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने दावा किया है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है. ऐसा उन्हें सोपोर जाकर पूर्व हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अब्दुल गनी बट के निधन पर शोक व्यक्त करने से रोकने के लिए किया गया. इन नेताओं का कहना है कि यह कदम जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की 'कठोर और गैर-लोकतांत्रिक' वास्तविकता को दर्शाता है.

यह घटना हजरतबल दरगाह विवाद के बाद सामने आई है. महबूबा मुफ्ती ने X पोस्ट से अपने होम अरेस्ट की जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि हजरतबल दरगाह में लोगों का गुस्सा एक 'बड़ा और साफ संदेश' था. उन्होंने कहा कि भाजपा इस सच्चाई को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है और कश्मीर में शांति या मेल-मिलाप में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है.



The decision to place the political leadership under house arrest today, simply to stop us from visiting Sopore to offer condolences on the demise of Professor Abdul Gani Bhat, lays bare the harsh and undemocratic reality in Jammu and Kashmir. What unfolded at Hazratbal Dargah… pic.twitter.com/M0BmZ276oM — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 18, 2025

कौन थे अब्दुल गनी बट?

अब्दुल गनी बट एक वरिष्ठ अलगाववादी नेता थे, जिनका 89 वर्ष की आयु में सोपोर स्थित उनके पैतृक आवास पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन थे. बट ने 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (MUF) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1993 में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सह-स्थापना की थी. वे कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत के समर्थक थे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों के साथ बातचीत में भी हिस्सा लिया था.

हजरतबल दरगाह विवाद

हाल ही में हजरतबल दरगाह में एक नवीनीकरण पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक, अशोक स्तंभ, लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हुए इसे तोड़ दिया. इस घटना पर कई राजनीतिक दलों ने नाराजगी व्यक्त की और वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. इस घटना के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि लोगों का गुस्सा कोई सामान्य बात नहीं थी, बल्कि यह वर्षों से दबाई गई भावनाओं का परिणाम था.

असहनीय क्रूरता है

अब्दुल गनी बट के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोके जाने पर कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सज्जाद लोन ने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्यों रोका गया, क्योंकि बट एक 'शांतिप्रिय' व्यक्ति थे. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मौजूदा चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने भी दावा किया कि उन्हें बुधवार रात से ही नजरबंद कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने बट के परिवार को उनके जनाजे को जल्दी पूरा करने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने 35 साल पुराने दोस्त को अंतिम विदाई देने से भी रोक दिया गया. उन्होंने इस तरह के कदम को 'असहनीय क्रूरता' बताया है.