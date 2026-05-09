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Hindi Newsदेशपूरा जम्मू कश्मीर डिप्रेशन में और..., यूथ में नशे की बढ़ती लत को लेकर महबूबा का दावा, अब्दुल्ला सरकार को भी घेरा

'पूरा जम्मू कश्मीर डिप्रेशन में और...', यूथ में नशे की बढ़ती लत को लेकर महबूबा का दावा, अब्दुल्ला सरकार को भी घेरा

Jammu Kashmir news: महबूबा मुफ्ती ने अब्दुल्ला सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, 'काबिल युवाओं को मौके नहीं दिए जा रहे, भर्तियों में राजनीतिक पक्षपात हावी है. सरकार आरक्षण और ओपन मेरिट के संबंध में अपने वादों से पीछे हट रही है, जिससे आज हजारों उम्मीदवार खुद को ठगा हुआ और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 09, 2026, 08:33 PM IST
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(पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती)
(पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती)

Mehbooba Mufti: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने राज्य में नशे की बढ़ती लत को लेकर चिंता जताई है. बडगाम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि इलाके के लोग खासकर युवा, घुटन और बेबसी के एहसास की वजह से 'डिप्रेशन के शिकार' हो गए हैं. 5 अगस्त, 2019 के बाद से बिगड़ते हालात ने सीधे तौर पर जम्मू-कश्मीर के युवाओं में नशे की लत में खतरनाक बढ़ोतरी में योगदान दिया है. आज पूरा जम्मू-कश्मीर डिप्रेशन में है.'

महबूबा की चिंता

महबूबा मुफ्ती ने नशे की इस समस्या को राज्य की बेरोजगारी की ऊंची दरों से जोड़ते हुए कहा, 2019 के बाद कई इलाकों की अर्थव्यवस्था मुश्किल हालातों से जूझ रही है. नौकरियों या भविष्य की उम्मीदों के बिना, युवा 'नशे, शराब और अन्य चीजों की ओर बढ़ रहे हैं. महबूबा ने आरोप लगाया कि प्रशासन सरकारी कार्यक्रमों, जिनमें 'नशा मुक्त अभियान' भी शामिल है, के लिए जगहों को भरने के वास्ते सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को 'ज़बरदस्ती जुटा रहा है.' 

महबूबा ने यह भी कहा, 'सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को अजीब-अजीब समय पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया जा रहा है. उन्हें बसों में बिठाकर कार्यक्रमों की जगहों पर ले जाया जा रहा है. उनसे रैलियों में पैदल चलने को कहा जा रहा है और वो भी तब, जब तापमान बहुत हाई होता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

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ड्रग्स पैडलर्स पर हो एक्शन

महबूबा ने कहा, 'नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन बेकसूर परिवारों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए. जो कोई भी नशा बेचने या तस्करी में शामिल है, उसे सजा देकर जेल भेजना चाहिए, लेकिन उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया तो इसमें उसके परिवार की क्या गलती है?' उन्होंने LG से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की.

अब्दुल्ला सरकार वादे पूरा करने में नाकाम: महबूबा

मुफ्ती ने उमर सरकार की भी आलोचना की, यह कहते हुए कि उसने मानसिक स्वास्थ्य संकट और इन बदलावों से पैदा हुई सामाजिक तकलीफों को दूर करने के बजाय 'सख्त' नीतियों पर फोकस किया है. 'मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यापक तकलीफें, बढ़ती बेरोजगारी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार का रोजगार के अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहना, ये सब बातें आज चिंता की विषय हैं.'

मुफ्ती ने आगे कहा कि लोगों में एक 'डर का माहौल' है, जिसने लोगों और पत्रकारों को खुलकर बोलने से रोक दिया है, जिससे घुटन जैसी स्थिति पैदा हो गई है. मुफ्ती ने इस बात पर भी अपनी चिंता जताई, जिसे उन्होंने मौजूदा सरकार के तहत उर्दू भाषा को सुनियोजित तरीके से मिटाने की कोशिश बताया. उन्होंने नायब तहसीलदार भर्ती जैसी परीक्षाओं में उर्दू की भूमिका को कमजोर करने के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा उर्दू जम्मू-कश्मीर के सभी समुदायों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़ी है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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