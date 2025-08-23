जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों के अधिग्रहण पर NC की अब्दुल्ला सरकार पर बरसीं महबूबा मुफ्ती, बोलीं- आग से खेल रही सरकार!

Jamaat-e-Islami affiliated school: पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्रारा प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से संबद्ध स्कूलों का नियंत्रण (J&K government taking control of schools affiliated with Jamaat-e-Islami) अपने हाथों में लेने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कांफ्रेंस (NC) सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. पूर्व सीएम महबूबा ने कहा, आठ सालों से जब कोई अधिग्रहण नहीं हुआ तो आज जनता की चुनी लोकप्रिय सरकार लोगों की भावनाओं और शिक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रही है.

आग से खेल रही सरकार!

महबूबा ने कहा कि ये फैसला सही नहीं है. जिसका नतीजा सरकार को भुगतना होगा. महबूबा ने पत्रकारों के साथ लंबी बातचीत में सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई है.

#WATCH | Srinagar | PDP President Mehbooba Mufti says, "Why are they (J&K government) taking over them (management of schools affiliated with the banned Jamaat-e-Islami)? From the past 8 years, when there has been no take over, why today when a popular government has been… pic.twitter.com/ndNJVtwtOu — ANI (@ANI) August 23, 2025

FAQ

सवाल- जमात ए इस्लामी नाम का अलगाववादी संगठन कितने स्कूल चलाता था और क्या करता था?

जवाब- जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 215 स्कूल जम्मू-कश्मीर में चल रहे थे. जहां छात्रों को भारत के खिलाफ नफरती मानसिकता के हिसाब से पढ़ाया जाता था. अब जम्मू-कश्मीर की सरकार ने जमात ए इस्लामी के सारे स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये सारा काम J&K प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जमात-ए-इस्लामी और उसके फलाह-ए-आम ट्रस्ट से संबद्ध स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने के आदेश के बाद शुरू हुई है. महबूबा मुफ्ती इसका विरोध कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इन स्कूलों का प्रबंधन अब संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्तों द्वारा देखा जाएगा. इन स्कूलों की मौजूदा प्रबंध समितियों की वैधता या तो समाप्त हो चुकी थी या उनके बारे में निगेटिव रिपोर्ट दी गई थी। यह आदेश उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा एफएटी द्वारा संचालित स्कूलों को सील करने के आदेश के तीन साल बाद आया है।

सवाल- जमात ए इस्लामी क्या है जो स्कूलों के अधिग्रहण पर महबूबा ने बरपा हंगामा

जवाब- जमात ए इस्लामी एक अलगाववादी संगठन है, जिसकी जड़े पाकिस्तान से जुड़ती हैं. इसके नेता जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काते आए हैं. बीजेपी नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड सबूत देते हुए कहा है कि यूपीए और कांग्रेस की पुरानी केंद्र सरकारों में कश्मीर के सभी अलगाववादी नेता दिल्ली में पूरी शानो शौकत यानी घमंड में आते थे तो उनका रेड कार्पेट वेलकम होता था जबकि ये लोग भारत विरोधी गतिविधियां चलाते थे मानो भारत सरकार से कोई हफ्ता वसूली/चौथ वसूली करते थे. बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने सारे अलगाववादियों की कमर तोड़ते हुए उनके संगठन और विचारधारा को लगभग खत्म कर दिया है. उमर सरकार अलगाववादी विचारधारा वालों के नियंत्रण वाले स्कूलों का अधिग्रहण कर रही है तो पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को उमर अब्दुल्ला सरकार का ये फैसला बहुत बुरा लग रहा है.

सवाल- महबूबा ने एनसी को क्या नसीहत दी?

जवाब- जब सज्जाद लोन के बयान का हवाला देकर महबूबा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैंने जमात ए इस्लामी पर कोई एक्शन नहीं लिया था. मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बीजेपी और एनसी की विचारधारा में अंतर होना चाहिए.