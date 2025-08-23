जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों के अधिग्रहण पर NC की अब्दुल्ला सरकार पर बरसीं महबूबा मुफ्ती, बोलीं- आग से खेल रही सरकार!
Advertisement
trendingNow12893615
Hindi Newsदेश

जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों के अधिग्रहण पर NC की अब्दुल्ला सरकार पर बरसीं महबूबा मुफ्ती, बोलीं- आग से खेल रही सरकार!

PDP President Mehbooba Mufti: महबूबा मुफ्ती ने कहा, उमर अबदुल्ला की जम्मू-कश्मीर सरकार प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से संबद्ध स्कूलों का प्रबंधन क्यों अपने नियंत्रण में ले रहे हैं? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों के अधिग्रहण पर NC की अब्दुल्ला सरकार पर बरसीं महबूबा मुफ्ती, बोलीं- आग से खेल रही सरकार!

Jamaat-e-Islami  affiliated school:  पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्रारा प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से संबद्ध स्कूलों का नियंत्रण (J&K government taking control of schools affiliated with Jamaat-e-Islami) अपने हाथों में लेने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कांफ्रेंस (NC) सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. पूर्व सीएम महबूबा ने कहा, आठ सालों से जब कोई अधिग्रहण नहीं हुआ तो आज जनता की चुनी लोकप्रिय सरकार लोगों की भावनाओं और शिक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रही है.

आग से खेल रही सरकार!

महबूबा ने कहा कि ये फैसला सही नहीं है. जिसका नतीजा सरकार को भुगतना होगा. महबूबा ने पत्रकारों के साथ लंबी बातचीत में सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- शिकारा चलाने वाले स्टूडेंट ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम 

FAQ

सवाल- जमात ए इस्लामी नाम का अलगाववादी संगठन कितने स्कूल चलाता था और क्या करता था?

जवाब- जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 215 स्कूल जम्मू-कश्मीर में चल रहे थे. जहां छात्रों को भारत के खिलाफ नफरती मानसिकता के हिसाब से पढ़ाया जाता था. अब जम्मू-कश्मीर की सरकार ने जमात ए इस्लामी के सारे स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये सारा काम J&K प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जमात-ए-इस्लामी और उसके फलाह-ए-आम ट्रस्ट से संबद्ध स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने के आदेश के बाद शुरू हुई है. महबूबा मुफ्ती इसका विरोध कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इन स्कूलों का प्रबंधन अब संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्तों द्वारा देखा जाएगा. इन स्कूलों की मौजूदा प्रबंध समितियों की वैधता या तो समाप्त हो चुकी थी या उनके बारे में निगेटिव रिपोर्ट दी गई थी। यह आदेश उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा एफएटी द्वारा संचालित स्कूलों को सील करने के आदेश के तीन साल बाद आया है।

सवाल- जमात ए इस्लामी क्या है जो स्कूलों के अधिग्रहण पर महबूबा ने बरपा हंगामा
जवाब- जमात ए इस्लामी एक अलगाववादी संगठन है, जिसकी जड़े पाकिस्तान से जुड़ती हैं. इसके नेता जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काते आए हैं. बीजेपी नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड सबूत देते हुए कहा है कि यूपीए और कांग्रेस की पुरानी केंद्र सरकारों में कश्मीर के सभी अलगाववादी नेता दिल्ली में पूरी शानो शौकत यानी घमंड में आते थे तो उनका रेड कार्पेट वेलकम होता था जबकि ये लोग भारत विरोधी गतिविधियां चलाते थे मानो भारत सरकार से कोई हफ्ता वसूली/चौथ वसूली करते थे. बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने सारे अलगाववादियों की कमर तोड़ते हुए उनके संगठन और विचारधारा को लगभग खत्म कर दिया है. उमर सरकार अलगाववादी विचारधारा वालों के नियंत्रण वाले स्कूलों का अधिग्रहण कर रही है तो पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को उमर अब्दुल्ला सरकार का ये फैसला बहुत बुरा लग रहा है.

सवाल- महबूबा ने एनसी को क्या नसीहत दी? 
जवाब- जब सज्जाद लोन के बयान का हवाला देकर महबूबा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैंने जमात ए इस्लामी पर कोई एक्शन नहीं लिया था. मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बीजेपी और एनसी की विचारधारा में अंतर होना चाहिए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Mehbooba Mufti

Trending news

जमात-ए-इस्लामी के स्कूल के अधिग्रहण पर भड़कीं महबूबा, बोलीं- आग से खेल रही NC सरकार
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूल के अधिग्रहण पर भड़कीं महबूबा, बोलीं- आग से खेल रही NC सरकार
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
;