Mehbooba Mufti moves PIL plea to shift JK undertrials: जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और PDP चीफ महबूबा मुफ़्ती ने बड़ा कदम उठाया है.उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि बाहर की जेलों में बंद सैकड़ों कश्मीरी विचाराधीन कैदियों को जम्मू-कश्मीर की जेलों में वापस लाना है. ये कैदी आगरा, बरेली, हरियाणा जैसी दूर की जेलों में बंद हैं. महबूबा मुफ़्ती ने मुख्य न्यायाधीश से जम्मू-कश्मीर की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार शुरू करने का आग्रह किया और कहा कि अदालतें हमारी आखिरी उम्मीद हैं. महबूबा मुफ़्ती ने एक जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का रुख किया है ताकि विशिष्ट जेल और विचाराधीन कैदियों में सुधार शुरू किया जा सके न कि संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार किया जा सके.

याचिका में क्या की गई मांग

उनकी याचिका केंद्र शासित प्रदेश के बाहर वर्तमान में बंद जम्मू-कश्मीर के सभी विचाराधीन कैदियों को जम्मू-कश्मीर की जेलों में वापस भेजने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप पर केंद्रित है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विचाराधीन कैदियों को दूर-दराज के स्थानों पर हिरासत में रखना उनके मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 21) का उल्लंघन है. क्योंकि इससे अदालतों, परिवारों और कानूनी सलाहकारों तक उनकी पहुंच बाधित होती है.

विचाराधीन कैदियों के रिकॉर्ड का ऑडिट करने की मांग

मुफ्ती ने विचाराधीन कैदियों के रिकॉर्ड का ऑडिट करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश करने के लिए एक निगरानी और शिकायत निवारण समिति की स्थापना और कैदियों के स्वदेश लौटने तक नियमित पारिवारिक मुलाक़ातों, अप्रतिबंधित वकील-मुवक्किल बैठकों और परिवार के एक सदस्य के लिए मासिक राज्य-वित्तपोषित यात्रा के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने की मांग की है. अदालत से अनुरोध किया कि वह उन असाधारण मामलों की तिमाही न्यायिक समीक्षा का आदेश दे जहां कोई कैदी जम्मू-कश्मीर से बाहर रहता है, जिसके लिए जेल अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है. मुफ्ती ने इस मामले को "मानवीय संकट" बताते हुए सार्वजनिक रूप से न्यायिक कार्रवाई की अपील भी की है. इससे पहले 2025 में, उन्होंने हिरासत में यातना से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर में संयुक्त पूछताछ केंद्रों के व्यवस्थित सुधार की वकालत की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

वे हमारे बच्चे हैं, इस धरती के सपूत हैं

मुफ्ती ने कहा कि कैदियों का मुद्दा राजनीतिक नहीं है, यह न्याय, मानवता और करुणा का है. ये युवा कोई आंकड़े नहीं हैं; वे हमारे बच्चे हैं, इस धरती के सपूत हैं. वे सम्मान, निष्पक्ष सुनवाई और अपने जीवन को फिर से बनाने के अवसर के हकदार हैं. मुफ़्ती ने आगे कहा, "सालों से हमारे सैकड़ों युवा घर से दूर, आगरा, बरेली, हरियाणा और अन्य राज्यों की जेलों में बंद हैं. उनके परिवारों के पास न तो इतनी लंबी दूरी तय करने के साधन हैं और न ही ताकत. मुकदमों में देरी होती है, उनकी अनुपस्थिति में सुनवाई होती है, और न्याय पहुंच से बाहर रहता है.

अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन

यह न्याय का वह विचार नहीं है जिसकी कल्पना हमारा संविधान करता है." और अदालत से अनुरोध किया कि कैदियों को उनके गृह क्षेत्र में ही रखा जाना चाहिए ताकि उनके परिवार उनसे मिल सकें और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का सामना करना पड़े. उन्होंने कहा कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है. हर देरी अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है और अपनी अदालतों से उम्मीद है. मेरा मानना ​​है कि वह दिन दूर नहीं जब न्याय होगा, और हमारी अदालतें 'घर वापसी' सुनिश्चित करेंगी - यानी जम्मू-कश्मीर के सभी कैदियों की उनके वतन वापसी हो.