PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- ये गांधी के देश के लिए अच्छा संकेत नहीं

Mehbooba Mufti on PM Modi Netanyahu Meet: इजरायल दौरे में बेंजामिन नेतन्याहू से प्रधानमंत्री मोदी का गले लगना जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आया है. उन्होंने नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल बताते हुए PM मोदी की आलोचना की. अपने कट्टरपंथी बयानों के लिए चर्चित महबूबा ने कहा, 'यह गांधी के भारत के साथ धोखा है. एक क्रिमिनल को गले लगाना भारत की पारंपरिक विदेश नीति के सिद्धांतों और नैतिक विरासत के खिलाफ है.'

'गांधी के देश के लिए अच्छा संकेत नहीं'

अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है. वह इस गिरफ्तारी से बचने के लिए कई देशों में जाने से परहेज करते हैं. ऐसे में PM मोदी को 1.4 बिलियन भारतीयों के प्रतिनिधि के तौर पर एक क्रिमिनल को गले नहीं लगाना चाहिए था. यह हमारे गांधी के देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है.

'PM मोदी ने एक क्रिमिनल को गले लगाया'

महबूबा मुफ्ती ने नेतन्याहू से मिलने पर भड़कते हुए कहा, 'उन्हें (नेतन्याहू को) दुनिया ने छोड़ दिया है. कई देश उनकी एंट्री पर बैन लगा चुके हैं. इसके बावजूद पीएम मोदी इजरायल गए और वहां पर एक क्रिमिनल को गले लगा लिया.'

पहले भी आग उगलती रही हैं पीडीपी मुखिया

बताते चलें कि PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का यह रवैया नया नहीं है. वे इससे पहले भी आर्टिकल 370 हटने, आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करती रही हैं. अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर तो महबूबा ने यहां तक धमकी दे दी थी कि अगर केंद्र ने कोई एक्शन लिया तो प्रदेश में खून की नदियां बह जाएंगी. लेकिन जब मोदी सरकार ने सुनियोजित तरीके से पूरा ऑपरेशन किया तो उनकी बातें कोरी गप बनकर रह गईं.