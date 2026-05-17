Mehbooba Mufti: 'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत

Jamm-Kashmir Politics: मुफ्ती ने इस बात पर जोर दिया कि शांति केवल एक नारा बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आम नागरिकों को इसका अनुभव भी होना चाहिए. उन्होंने सद्भाव के संबंध में RSS नेतृत्व के हालिया बयानों का जिक्र किया और मांग की कि वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी इस रुख को सक्रिय रूप से लागू करें.
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Mehbooba Mufti: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर जोर दिया कि केवल विकास से कश्मीर समस्या का हल नहीं हो सकता. उन्होंने केंद्र सरकार से सार्थक राजनीतिक पहल शुरू करने का आग्रह किया और कहा कि सार्थक बातचीत दक्षिण एशिया में शांति के लिए नेतृत्व की विरासत को मजबूत करेगी. मुफ्ती ने कहा, 'हम मेल-जोल और बातचीत में विश्वास रखते हैं.हम गरिमापूर्ण शांति चाहते हैं.'
मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि जहां विकास एक अच्छी बात है, वहीं सार्थक बातचीत नेताओं को शांति के लिए एक 'राजनेता' (statesman) बना सकती है. यहां उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ था. उन्होंने कहा, 'बातचीत आपको इस क्षेत्र और दक्षिण एशिया में शांति का राजनेता बना सकती है. कश्मीर में शांति ही आगे का रास्ता दिखा सकती है.'
इस क्षेत्र में शांति को एक जरूरत बताते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए. महबूबा मुफ्ती ने नफरत खत्म करने का आह्वान किया और RSS नेताओं से आग्रह किया कि वे शांति के बारे में अपने सार्वजनिक संदेशों को जमीनी स्तर पर ठोस कार्यों में भी बदलें. उन्होंने कहा कि जहां शांतिपूर्ण बयानबाजी का स्वागत है, वहीं इसे रोजमर्रा की जिंदगी में ध्रुवीकरण (बंटवारे) में साफ तौर पर कमी के रूप में भी दिखना चाहिए.
मुफ्ती ने इस बात पर जोर दिया कि शांति केवल एक नारा बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आम नागरिकों को इसका अनुभव भी होना चाहिए. उन्होंने सद्भाव के संबंध में RSS नेतृत्व के हालिया बयानों का जिक्र किया और मांग की कि वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी इस रुख को सक्रिय रूप से लागू करें. उन्होंने कहा,'नफरत खत्म होनी चाहिए. RSS नेताओं द्वारा शांति के बारे में कही गई बातें जमीनी स्तर पर भी दिखाई देनी चाहिए.'
PDP प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर और पूरे देश की स्थिरता के लिए आपसी बंटवारे को खत्म करना बेहद जरूरी है. मुफ्ती का जोर जम्मू-कश्मीर को सीमा पार संपर्क, मुक्त व्यापार और सभी पड़ोसी क्षेत्रों के साथ बिना किसी रोक-टोक के आवागमन के जरिए शांति का एक सेतु बनाने पर है.
उन्होंने ईद से पहले हिरासत में लिए गए लोगों और कैदियों को तुरंत रिहा करने की मांग की और कहा कि विश्वास बहाल करने के लिए यह पहला असली विश्वास-निर्माण का कदम होगा.' उन्होंने कहा, 'हमारी पार्टी 'गरिमा के साथ शांति' चाहती है और हमारा मानना है कि कश्मीर के किसी भी समाधान को संविधान के दायरे में रहकर बातचीत और लोकतांत्रिक तरीकों से ही हासिल किया जाना चाहिए.'
श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि यह कदम क्षेत्रीय मेल-मिलाप के लिए उनके व्यापक दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग कैसे है. उन्होंने कहा कि बिना किसी गंभीर आरोप के हिरासत में रखे गए लोगों को रिहा करने से, मौजूदा "खामोशी और डर के माहौल" की जगह, घावों को भरने और मेल-मिलाप का एक शक्तिशाली संदेश जाएगा.
मुफ्ती ने इस बात पर जोर दिया कि कई विचाराधीन कैदी बिना किसी निष्पक्ष या त्वरित सुनवाई के, सालों से दूर-दराज की जेलों में बंद हैं, जिससे उनके परिवारों को भारी भावनात्मक और आर्थिक कष्ट झेलना पड़ रहा है.
उन्होंने दोहराया कि आर्थिक विकास की परियोजनाएं बेशक सकारात्मक हैं, लेकिन वे सार्थक राजनीतिक पहुंच और मानवीय करुणा का विकल्प नहीं बन सकतीं. कैदियों की रिहाई के साथ-साथ, उन्होंने विश्वास-निर्माण के कुछ और उपायों का भी प्रस्ताव रखा, जिनमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) को रद्द करना, स्थानीय बिजली परियोजनाओं को वापस सौंपना, और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ सीमा पार व्यापार और यात्रा मार्गों को फिर से खोलना शामिल है.
मुफ्ती ने कहा कि असली शांति केवल सुरक्षा उपायों से हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए पारंपरिक व्यापार और यात्रा मार्गों को खोलना भी जरूरी है. उन्होंने क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करने और उसके अलगाव को कम करने के लिए सीमा पार व्यापार को फिर से शुरू करने का आह्वान किया, और इस बात पर जोर दिया कि सीमाओं के दोनों ओर बिछड़े हुए परिवारों को फिर से मिलाना भावनात्मक घावों को भरने और विश्वास कायम करने के लिए बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा,'जम्मू और कश्मीर पूरे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के लिए आर्थिक सहयोग और शांति का एक केंद्रीय केंद्र बन सकता है.' उन्होंने आगे कहा, 'क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए इस्लामाबाद को नई दिल्ली की मेल-मिलाप की कोशिशों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए.' मुफ्ती ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ऐतिहासिक लाहौर बस कूटनीति और उसके बाद की पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने बातचीत शुरू करने के लिए वाकई में कोशिशें की थीं. उन्होंने इस्लामाबाद की आलोचना करते हुए कहा कि 'दूसरी तरफ से जो जवाब मिला, वह सही नहीं था' और वह नई दिल्ली के सद्भावना भरे कदमों के अनुरूप नहीं था.
पिछली नाकामियों के बावजूद, उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार और रचनात्मक जुड़ाव ही दक्षिण एशिया के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र सही रास्ता है. लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनका मकसद कभी भी कश्मीर को सौंपे जाने की मांग करना, जनमत संग्रह के लिए जोर डालना, या किसी भी तरह के अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देना नहीं रहा है. इसके बजाय, हमारा ध्यान आर्थिक अवसर पैदा करने और इस पूरे क्षेत्र में दूरियां बढ़ाने के बजाय आपसी मेलजोल बढ़ाने पर होना चाहिए.
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