Mehbooba Mufti Attacks Narendra Modi: महबूबा ने भारत से की पाकिस्तान के हालात की तुलना, बोलीं- वहां कुछ अलग नहीं हो रहा

'पाकिस्तान में कुछ नया नहीं हो रहा'

मुफ्ती ने पाकिस्तान में सत्ताधारी पार्टी की इमरान खान की गिरफ्तारी की योजना को लेकर कहा, वहां कुछ भी नया नहीं हो रहा है.. यह यहां (भारत) भी हो रहा है. उन्होंने कहा, 'भारत में भी स्थिति अलग नहीं है. यहां, वर्तमान मंत्री मनीष सिसोदिया (आप), के कविता (तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी) और पूर्व मंत्री लालू प्रसाद (राजद अध्यक्ष) भी जेल में बंद हैं और शिवसेना नेता और अन्य को निशाना बनाया जा रहा है.

मुफ्ती ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक शिव मंदिर की अपनी हालिया यात्रा और वहां एक अनुष्ठान का बचाव करते हुए कहा, "हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां गंगा-जमुनी तहज़ीब बसती है और इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है."

#WATCH | It's really bad (Pak police trying to arrest former PM Imran Khan)... & here ministers & ex-ministers are being put behind bars, so it's not a different issue, says PDP chief Mehbooba Mufti. pic.twitter.com/6TPHQ21sZ1

