/नजरबंदी की आशंका के बीच सड़क पर उतरीं महबूबा मुफ्ती! 370 की बरसी पर कश्मीर में विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन

Mehbooba Mufti Candlelight Protest: जम्मू-कश्मीर में विपक्षी पार्टियों ने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को हटाए जाने की बरसी पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), अपनी पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने क्षेत्र के विशेष संवैधानिक दर्जे और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हर जिले में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी मांग की है.
घर में नजरबंद किए जाने की आशंका को देखते हुए, महबूबा मुफ्ती मंगलवार रात करीब 8:30 बजे श्रीनगर में PDP कार्यालय पहुंचीं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रात में कैंडललाइट विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. उन्होंने 5 अगस्त, 2019 के फैसलों को अस्वीकार्य बताया और कहा कि पार्टी इस रात को कभी नहीं भूलेगी. PDP ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश के दौरान इल्तिजा मुफ्ती सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुख्यालय के बाहर हिरासत में ले लिया गया. आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को बहाल करने की अपनी मांग को दोहराते हुए, पार्टी ने 5 अगस्त को पूरे जम्मू-कश्मीर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया.
अपनी पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने कहा कि वे इस दिन को ब्लैक डे (काला दिवस) के रूप में मनाएंगे और 2019 के फैसले के बाद विशेष दर्जे और राज्य का दर्जा खोने के मुद्दे को उजागर करेंगे. दोनों पार्टियां पूरे जम्मू-कश्मीर में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बना रही हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने नई दिल्ली में लिसनिंग टू जम्मू एंड कश्मीर: डायलॉग, रिस्पेक्ट, एंड ए डेमोक्रेटिक फ्यूचर (जम्मू-कश्मीर की बात सुनना: बातचीत, सम्मान और लोकतांत्रिक भविष्य) शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा के लिए सांसदों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज के सदस्यों और आम जनता को एक साथ लाना है.
कांग्रेस पार्टी भी मेरी रियासत, मेरा हक (मेरा राज्य, मेरा अधिकार) के नारे के तहत विरोध प्रदर्शन करेगी और राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग को दोहराएगी. सुरक्षा बलों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कश्मीर घाटी के संवेदनशील इलाकों में तैनाती बढ़ा दी है. सुरक्षा बलों के सूत्रों ने बताया कि कई नेताओं को नजरबंद रखा जा सकता है और अधिकारियों की उचित अनुमति के बिना पूरे जम्मू-कश्मीर में विरोध-प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी. सात साल पहले, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया था, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य-विषयक अधिकार खत्म हो गए और पूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया.