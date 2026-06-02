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Hindi Newsदेशमैंने आपसे मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी कर रही हूं... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?

मैंने आपसे मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी कर रही हूं... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने राज्य की सभी सियासी पार्टियों को एक खत लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर एक बैठक करनी चाहिए, जिससे राज्य के लोगों की आवाज दिल्ली तक पहुंचाई जा सके.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:55 PM IST
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mehbooba mufti
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PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर की अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को एक पत्र लिखकर PM और HM के साथ मिलकर लगातार बातचीत करने के लिए तुरंत एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है. महबूबा ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के कई नेताओं को पत्र लिखकर उनसे अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बात करने के लिए एकजुट हों और आपसी तालमेल से आगे बढ़ें.

खत में मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, BJP में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, JKPCC अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, CPI(M) नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, सांसद इंजीनियर राशिद, AAP अध्यक्ष महराज मलिक, PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्ष देव सिंह, शिवसेना (J&K इकाई) के अध्यक्ष मनीष साहनी, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चेयरमैन जसपाल सिंह से संपर्क किया है. 

मुफ्ती ने एकजुट राजनीतिक पहल का प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्होंने नेताओं से अपील की है कि वे अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर सार्थक बातचीत फिर से शुरू करने की मांग को मिलकर उठाएं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र के लोगों की शिकायतों और चिंताओं को सामने रखने के लिए एक सामूहिक आवाज़ का होना बेहद ज़रूरी है. 

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जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खत में लिखा है कि 'मैंने आपसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया. इसलिए मैं आपको यह पत्र लिखने की गुस्ताखी कर रही हूं क्योंकि समय निकलता जा रहा है और हम अब और देरी नहीं कर सकते. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा केंद्र सरकार के साथ हाल ही में हासिल की गई सफलताओं से एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है - केवल बातचीत से ही सार्थक परिणाम मिल सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर एक बार फिर अपने इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां निराशा और मोहभंग की भावना ने पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. जम्मू-कश्मीर को मौजूदा गतिरोध से बाहर निकालने के लिए पार्टी और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एक व्यापक आम सहमति बनाना ज़रूरी है. अगर हम अपने लोगों की गरिमा और सुरक्षा बहाल करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत करना बेहद ज़रूरी है. 

अब समय आ गया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से मिलकर उनसे आग्रह करें कि वे जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ लगातार बातचीत शुरू करें. हमें आम भलाई और सामूहिक कल्याण के लिए एकजुट होने के लिए अपने मतभेदों और विरोधी विचारों को कुछ समय के लिए दरकिनार कर देना चाहिए. यह राजनीतिक श्रेय लेने या एक-दूसरे पर बढ़त बनाने का मुद्दा नहीं बनना चाहिए. यह उन लोगों के व्यापक हित में एकजुट होने का एक अवसर बनना चाहिए, जिनका प्रतिनिधित्व करने का दावा हम सभी करते हैं. 

इसलिए मैं राज्य की प्रमुख नेता होने के नाते आपसे आग्रह करती हूं कि आप एक आधिकारिक बैठक के माध्यम से सभी दलों को एक साथ लाने के लिए जरूरी कदम उठाएं. इससे हमारे लिए केंद्र सरकार से औपचारिक रूप से संपर्क करने का रास्ता खुलेगा. अगर लद्दाख ऐसा कर सका, तो हम भी कर सकते हैं.

इस राजनीतिक मंच की सफलता के लिए आपका समर्थन एक अनिवार्य शर्त है. इन कठिन समय में सच्ची एकता हमें हमारे अधिकारों और हमारे लोगों की गरिमा को बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ा सकती है. चूंकि आपके व्यस्त कार्यक्रम के कारण हमारी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए मुझे लगा कि इस मामले पर आपका तत्काल ध्यान आकर्षित करना ही सबसे उचित रहेगा. मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हू्ं कि आप तत्काल एक बैठक बुलाएं, जिसमें जम्मू-कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं. अब हम और ज़्यादा देर नहीं कर सकते. मुफ़्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री होने के नाते इसके प्रमुख हैं, इसलिए यह पहल उन्हीं के नेतृत्व में की जानी चाहिए.

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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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