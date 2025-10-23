महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections: जम्मू-कश्मीर से 4 राज्यसभा सीटों के लिए कल होने वाले द्विवार्षिक चुनावों से पहले एक रणनीतिक कदम उठाते हुए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय को अपनी तीसरी वरीयता के वोट के रूप में समर्थन देगी. मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी भाजपा को बढ़त हासिल करने से रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय को तीसरी वरीयता के वोट के रूप में समर्थन देगी. उन्होंने कहा कि हम अपने तीन वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे उम्मीदवार को दे रहे हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अगर भाजपा चौथी सीट जीतती है, तो इसका दोष हम पर न आए.

मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि इस फैसले का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उच्च सदन में कोई अतिरिक्त सीट हासिल करने से रोकना है, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इस तरह का पहला चुनाव है. श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुफ्ती ने पीडीपी के आंतरिक विचार-विमर्श का विवरण दिया और मतदान की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ हाल ही में हुई बैठक का जिक्र किया. महबूबा ने कहा कि हमने अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए कल वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ एक बैठक की. जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि फारूक साहब ने मुझे फोन किया और हमारी पार्टी का समर्थन मांगा. मैंने उनसे कहा कि हमें पहले विधानसभा में दो विधेयक पारित कराने होंगे.

उन्होंने जोर देकर कहा कि भूमि अधिकार विधेयक और दिहाड़ी मजदूर नियमितीकरण विधेयक निवासियों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीर में कई होटलों के पट्टे खतरे में हैं. दशकों से होटल चला रहे होटल मालिकों से कहा जा रहा है कि उनके पट्टे रद्द कर दिए जाएंगे और उनकी नीलामी की जाएगी. अनुच्छेद 370 हटने के बाद मुख्य मुद्दा जम्मू-कश्मीर की जमीन की सुरक्षा था, और हालिया कार्रवाई उस उद्देश्य को कमजोर करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आलोचकों ने विधेयक को कहा भूमि जिहाद: मुफ्ती

महबूबा ने कहा कि हमने स्थानीय लोगों के घरों, दुकानों और होटलों के स्वामित्व को नियमित करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है. घर और दुकान वाले गरीब लोगों को स्वामित्व मिलना चाहिए. इसी तरह, पीढ़ियों से चल रहे होटलों को स्थानीय मालिकों से नहीं छीना जाना चाहिए. दिहाड़ी मजदूर विधेयक पर बोलते हुए महबूबा ने कहा कि पीएचई, आरएंडबी, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में कर्मचारी 20 से 25 वर्षों से बिना उचित वेतन के काम कर रहे हैं. उनकी सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए, और हमारा विधेयक इस पर ध्यान देगा.

उन्होंने कहा कि जब हमने विधेयक पेश किया था, तो आलोचकों ने इसे भूमि जिहाद करार दिया था, लेकिन मुफ्ती ने कहा कि सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बहुमत है और उन्हें बाहरी लोगों के संभावित अधिग्रहण की बजाय स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए. एनसी ने चारों सीटों पर चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, शम्मी ओबेरॉय और इमरान नबी डार को उम्मीदवार बनाया है, जिससे पार्टी को 90 सदस्यीय सदन में अपने 41 विधायकों के दम पर तीन सीटें जीतने का भरोसा है. 28 सीटों वाली भाजपा चौथी सीट पर नज़र गड़ाए हुए है, जबकि छह वोटों वाली कांग्रेस ने इससे बाहर रहने का फैसला किया है. तीसरी वरीयता में ओबेरॉय को पीडीपी के तीन वोट मिलने से स्थिति बदल सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अगर चौथी सीट पर भी भाजपा जीत जाती है, तो उन पर कोई दोष नहीं आएगा.

मुफ्ती ने गठबंधन की कमजोरी के बारे में खुलकर बात की. नेशनल कांफ्रेंस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा है. जम्मू-कश्मीर के अधिकारों की रक्षा के लिए, और क्योंकि आज भारत गठबंधन एक बहुत ही गंभीर लड़ाई लड़ रहा है, हमने उन्हें वोट देने का फैसला किया है. यह अब्दुल्ला की सीधी अपील को दर्शाता है, जो चुनावों को भाजपा के खिलाफ सीधे मुकाबले के रूप में पेश कर रहे हैं. गौरतलब है कि सज्जाद गनी लोन के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने मतदान से दूर रहने की घोषणा की है, जिससे गणित और भी उलझ गया है. राज्यसभा की 4 सीटों के लिए कल सुबह 9 बजे विधानसभा में मतदान शुरू होगा और शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी. मुफ्ती ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर पीडीपी के विधेयक पारित हो जाते हैं, तो यह विपक्षी गतिशीलता में नरमी का संकेत हो सकता है, लेकिन अस्वीकृति भाजपा-विरोधी गुट के भीतर दरार को और गहरा कर सकती है.