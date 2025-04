'आप जय श्री राम कहते हैं, हम मुश्किल में...', जिपलाइनिंग ऑपरेटर के 'अल्लाह हू अकबर' विवाद पर बोलीं महबूबा

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद पूरे देश गुस्सा में है. इस बीच, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है और सरकार के उस फैसले पर चिंता जताई है, जिसमें इस दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही गई है. उन्होंने सरकार से इस मामले में इंसानी नजरिए अपनाने की अपील की है. साथ ही, उन्होंने जिपलाइनिंग कर रहे टूरिस्ट के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें टूरिस्ट ने दावा किया था कि हमले के वक्त जिपलाइनिंग ऑपरेटर के तीन बार अल्लाह हू अकबर कहने के बाद गोलीबारी शुरू हुई.

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गृहमंत्री से मेरी गुजारिश है कि मिलिटेंस के साथ डील करते हुए आम लोगों के घर ना गिराए जाए, जिनकी शादी को 30 साल हो गए हैं उनका घर तो हिंदुस्तान है वो अब कहां जाएंगे. उनको अपना घर बार ना छोड़ना पड़े उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई काम ना करें. जैसे हम जय श्री राम कहते हैं. हम लोग अल्लाह हू अकबर कहते हैं. जब कोई मुश्किल में होता है तो अल्लाह को याद करते हैं. उन लोगों पर लानत है. सरकार को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए. ये लोग कश्मीरीयों के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

The recent government directive to deport all Pakistani nationals from India has raised serious humanitarian concerns, particularly in Jammu & Kashmir. Many affected are women who came to India 30–40 years ago, married Indian citizens, raised families, and have long been part of…

