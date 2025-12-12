Advertisement
trendingNow13038502
Hindi Newsदेशदेश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, महबूबा मुफ्ती ने की विस्तृत जांच की मांग, जानें कैसे हुआ खुलासा?

देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, महबूबा मुफ्ती ने की विस्तृत जांच की मांग, जानें कैसे हुआ खुलासा?

J-K loses 7,000 Waqf properties: देशभर में वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. वक्फ बोर्ड से जुड़े नए 'उम्मीद' के डाटाबेस में पुरानी प्रविष्टियों की तुलना में कुल 3,55,312 वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से कम पाई गई हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 12, 2025, 03:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, महबूबा मुफ्ती ने की विस्तृत जांच की मांग, जानें कैसे हुआ खुलासा?

Mehbooba Mufti says 3.55 lakh Waqf properties ‘missing’ nationwide: देशभर में वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. वक्फ बोर्ड से जुड़े नए 'उम्मीद' के डाटाबेस में पुरानी प्रविष्टियों की तुलना में कुल 3,55,312 वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से कम पाई गई हैं. यह जानकारी हाल ही में जारी आंकड़ों और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा उठाए गए सवालों के बाद चर्चा में है.

3.55 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां “गायब”
पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि नए UMEED डेटाबेस के अनुसार देश भर में 3.55 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां “गायब” हो गई हैं. जम्मू-कश्मीर में अकेले 7,240 एंट्री कम हुईं. सिर्फ 5 राज्यों में बढ़ोतरी दिखी, बाकी हर जगह भारी कमी. महबूबा ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बताया है. महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट में लिखा, “3.55 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां पूरे देश में गायब. सिर्फ J&K में 7,240 एंट्री कम. ये पारदर्शिता और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है. हिंसा, बुलडोजर और अधिकार छीनने का सिलसिला चल रहा है – अब वक्फ जमीनें भी छीनी जा रही हैं. ये मुसलमानों पर एक और हमला है. ये कब तक चलेगा?”

क्या हुआ है?
शुक्रवार को PDP अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर हंगामा मचा दिया. उन्होंने नए बने UMEED वक्फ डेटाबेस का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि पिछले एक साल में देश भर की 3 लाख 55 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां डेटाबेस से “गायब” हो गई हैं.

सबसे ज्यादा नुकसान कहां?
उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका – शिया वक्फ संपत्ति 8,901 और सुन्नी वक्फ संपत्ति 1,30,816 कम दिखाई गई. जम्मू-कश्मीर में 7,240 एंट्री गायब. लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमी दर्ज की गई.

किन राज्यों में बढ़ी संपत्तियां?
बहुत कम जगहों पर ही वक्फ संपत्तियां बढ़ी हैं जिसमें;-
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी – 26,238
बिहार (सुन्नी +3117, शिया +3470)
दिल्ली, तेलंगाना और अंडमान-निकोबार में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है.

UMEED डेटाबेस क्या है?
UMEED वक्फ संपत्तियों का नया डिजिटल डेटाबेस है, जिसे केंद्र सरकार ने बनवाया है. इसमें 6 दिसंबर 2024 और 9 दिसंबर 2025 की तुलना दिखाई गई है. ज्यादातर राज्यों में पुरानी तुलना में बहुत कम संपत्तियां दर्ज हैं, जिसे महबूबा “गायब” बता रही हैं. महबूबा के इस आरोप के बाद कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां एक साल में कैसे कम हो गईं? कई लोग इसे वक्फ (संशोधन) बिल 2024 से भी जोड़कर देख रहे हैं. सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Mehbooba Mufti

Trending news

देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
Lok Sabha E-Cigarette
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
Goa nightclub fire case
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
IndiGo crisis
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...