'वो समय जरूर आएगा जब कामयाबी मिलेगी...', अमेरिका-ईरान की बातचीत फेल होने पर बोलीं महबूबा मुफ्ती

US-Iran Peace talks: महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'मुझे लगता है कि देर-सवेर सही समय आएगा तो अमेरिका-ईरान की बातचीत जरूर रंग लाएगी; ऐसा होने के लिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और सब्र रखना चाहिए.'
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Mehbooba Mufti slams Omar Abdullah in Pulwama rally: जम्मू-कश्मीर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ईरान-अमेरिका बातचीत के असफल होने की बात को खारिज करते हुए कहा, टवह समय जरूर आएगा जब ये बातचीत रंग लाएगी. हमें दुआ करनी चाहिए. सब्र रखना चाहिए.' PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा की एक जनसभा के दौरान कहा अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को असफलता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने इस बातचीत को एक जटिल और लंबी चलने वाली प्रक्रिया बताया, जिसमें नतीजे आने में समय लगता है. महबूबा मुफ्ती ने कहा,' मैं इसे नाकामी नहीं, बल्कि शुरुआत मानती हूं. यह एक जटिल मुद्दा है. जो कई सालों से चला आ रहा है और जिसके लिए इतना बड़ा संघर्ष लड़ा गया. अगर आप यह सोचते हैं कि इसका समाधान रातों-रात निकल आएगा, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं.'
ईरान के रुख की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि ईरान ने एक बार फिर अपनी हिम्मत दिखाई है और अपने सिद्धांतों पर मजबूती से खड़ा है. अमेरिका चाहता था कि ईरान इस संघर्ष में जो कुछ भी हासिल किया है, वह सब कुछ उसके हवाले कर दे. ये वो उपलब्धियां थीं जो उसके 150 बच्चों की शहादत, उसके नेताओं के बलिदान और उसके लोगों के खून से हासिल हुई थीं. भला ऐसा कैसे हो सकता था.'
खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है कि ईरान अपने रुख पर कायम रहा और अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ा. हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और तब तक दुआ करते हुए सब्र रखना चाहिए, जब तक कि बातचीत के नतीजे सामने नहीं आ जाते.'
मुफ्ती ने कहा, 'बातचीत खत्म नहीं हुई है. जो 15 दिन का सीजफायर (युद्धविराम) लागू किया गया है, उसमें कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव और दांव-पेच तो ज़रूर देखने को मिलेंगे. जब भी कोई बातचीत शुरू होती है, तो आमतौर पर दोनों पक्ष कड़ा रुख अपनाते हैं. ईरान-अमेरिका ने भी ठीक वैसा ही किया है.'
महबूबा ने उम्मीद जताते हुए कहा कि बातचीत से आखिरकार अच्छे नतीजे निकल सकते हैं, उन्होंने कहा, 'फिर भी, मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और सच कहूं तो पूरी दुनिया इस बातचीत की सफलता चाहती है ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल सके. ग्लोबल इकोनॉमी ठप हो गई है, तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, और व्यापार पूरी तरह से रुक गया है. मुझे लगता है कि, देर-सवेर जब सही समय आएगा तो ये बातचीत जरूर रंग लाएगी; ऐसा होने के लिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और सब्र रखना चाहिए.'
उनकी ये टिप्पणियां वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत के ताजा दौर में किसी ठोस नतीजे पर न पहुँचने की खबरों के बीच आई हैं.
अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत का ताजा दौर बिना किसी औपचारिक समझौते के खत्म हो गया, जिसमें दोनों पक्ष परमाणु प्रतिबद्धताओं और प्रतिबंधों जैसे अहम मुद्दों पर अपनी-अपनी राय पर अड़े रहे. हालांकि, किसी भी पक्ष ने भविष्य में बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया है.
PDP अध्यक्ष ने जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कड़ी आलोचना की, और उनके शासन के रिकॉर्ड तथा हाल के संकटों पर उनकी कथित चुप्पी को निशाना बनाया.
मुफ्ती ने कहा, 'उमर अब्दुल्ला हमेशा जम्मू-कश्मीर के आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर चुप रहे.' उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की शिकायतों को दूर करने के बजाय, मुख्यमंत्री हमेशा उनकी पार्टी, PDP की आलोचना करने में ही व्यस्त और मगन रहे.
मुफ्ती ने कहा, 'यह बहुत निराशाजनक है कि वे हमेशा चुप रहे, चाहे वह स्थानीय मुद्दा हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय. ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों और ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई की हत्या की निंदा करने में हुई देरी निराशाजनक है.'
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के एकमात्र मुस्लिम-बहुल राज्य के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री होने के बावजूद, उमर अब्दुल्ला को किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने में करीब महीनाभर लग जाता है.
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