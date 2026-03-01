'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा हमला!

Mehbooba Mufti: जम्मू कश्मीर PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका, इजरायल और ईरान में चल रहे विवाद पर अपना बयान दिया है. उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी बताया है. उन्होंने कहा कि वे एक नापाक एजेंडा का पालन कर रहे हैं और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए अमेरिका को एक "उपकरण" की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा के बारे में भी बताया, उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा "गांधी के भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं थी".

खामेनेई की हत्या पर बंद की घोषणा

इस बीच प्रमुख मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने ईरान के लोगों के साथ एकजुटता में एक दिन के बंद की घोषणा की है. इस आह्वान का महबूबा मुफ्ती सहित घाटी के कई अन्य प्रमुख नेताओं ने समर्थन किया है. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ईरान पर हमला करने और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई अन्य शीर्ष नेताओं की हत्या करने के लिए अमेरिका और इजरायल की आलोचना की.

खामेनेई की हत्या पर बोलीं महबूबा

उन्होंने इजरायल और अमेरिका द्वारा अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या को "इतिहास में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक बिंदु" बताया. उन्होंने मुस्लिम देशों की उनके "साफ और छिपे हुए सपोर्ट" के लिए आलोचना की. उन पर जमीर के बजाय सुविधा को चुनने का आरोप लगाया, और कहा कि "इतिहास इस बात का सबूत होगा कि किसने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी और किसने जालिमों की मदद की".

Add Zee News as a Preferred Source

खामेनेई की हत्या का विरोध

मुफ्ती ने ईरान के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और "जुल्म और नाइंसाफी की ताकतों" के खिलाफ उनकी ताकत के लिए दुआ की. उन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए कश्मीर घाटी में दी गई हड़ताल की कॉल का भी सपोर्ट किया. कल के लिए एक दिन की हड़ताल की कॉल. यह कॉल मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) ने जारी की थी, जो कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई वाले धार्मिक संगठनों का एक ग्रुप है, ताकि US-इजरायली सेनाओं द्वारा अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का विरोध किया जा सके.

2-3 मार्च को बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने हड़ताल की कॉल को अपना पूरा सपोर्ट दिया है और इसे ईरान के लोगों के साथ एकजुटता का एक जरूरी निशान बताया है. J&K सरकार ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार, 2 मार्च और मंगलवार, 3 मार्च को दो दिन बंद रखने का आदेश दिया है. इस बीच, जमीन पर अच्छी निगरानी रखने के लिए श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है.