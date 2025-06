ईरान में अमरिकी हमले पर भड़कीं महबूबा, ट्रंप की नोबेल की सिफारिश को लेकर पाकिस्तान पर किया कटाक्ष

Jammu And Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया है. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुफ़्ती ने कहा, 'जैसा कि उम्मीद थी, ओआईसी ने एक बार फिर ईरान पर हमले के मद्देनज़र अपनी प्रतिक्रिया को केवल दिखावटी सेवा तक सीमित कर दिया है.'

इसके अलावा मुफ़्ती ने पाकिस्तान की आलोचना की कि उसने पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की अनुशंसा का समर्थन किया था, यह कदम ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के मद्देनज़र नए सिरे से जांच का विषय बन गया है. मुफ़्ती ने पोस्ट में कहा, 'जिस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश करने में जल्दबाजी की थी, अब ईरान पर हमला करने के बाद खुद को शर्मसार पाता है.' उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप के कार्यकाल के दौरान उनके नामांकन के लिए पाकिस्तान के कथित समर्थन का जिक्र किया.'

The OIC as expected has once again limited its response to mere lip service in the wake of the attack on Iran. Meanwhile the country that rushed to recommend Donald Trump for a Nobel Peace Prize now finds itself with egg on its face after he attacked Iran. By launching this…

