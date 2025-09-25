Advertisement
देश

केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, मोदी सरकार पर क्यों उतारा गुस्सा?

Ladakh News: महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है. केंद्र सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि 2019 से केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा है. यहां तक ​​कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पोल खुल गई है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 25, 2025, 08:09 PM IST
Mehbooba Mufti: लद्दाख में सड़कों पर काफी संख्या में लोग उतरे थे. इन लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है, अब महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि 2019 से केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा है. यहां तक ​​कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पोल खुल गई है. उन्होंने सोनम वांगचुक पर कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि वह शांतिप्रिय व्यक्ति हैं.

महबूबा मुफ्ती ने आगे लद्दाख की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, जब भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, उन्होंने इसे शांतिपूर्ण तरीके से किया है लेकिन 2019 के बाद से जब हमारा विशेष दर्जा असंवैधानिक तरीके से लिया गया, तो लद्दाख के लोग बहुत खुश थे, उन्हें लगा कि उन्हें केंद्र शासित प्रदेश मिल गया है. अब जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदल दिया गया है, किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं है लेकिन लद्दाख में जो हुआ वह सिर्फ उनकी पहचान, संसाधन संस्कृति की रक्षा के लिए है क्योंकि केंद्र जो कर रहा है, वे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से यह सब छीनना चाहते हैं और यह बात लद्दाख के लोग समझ चुके हैं. 

उन्हें लगता है कि वे बाहरी लोगों के बड़े व्यापारियों के हाथों में अपनी सारी जमीन खो देंगे, वे पवित्र हैं, अगर हम खड़े होकर अपनी चीज़ों की रक्षा नहीं करते और अगर हमें छठी अनुसूची नहीं मिलती, तो हम सब कुछ खो देंगे और इसीलिए कल हमने आक्रोश देखा क्योंकि पिछले कई सालों से गृह मंत्रालय द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि जब कश्मीर और जम्मू में हिंसा थी. कारगिल युद्ध में लद्दाख शांतिपूर्ण था, तब वे अपने देश के साथ खड़े थे, जबकि आज लद्दाख 2019 से केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जल रहा है. लद्दाख हमारा सीमावर्ती राज्य है, चीन ने पहले ही 5000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है और अगर भाजपा का लद्दाख के साथ ऐसा ही व्यवहार रहा, तो आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होगा. 

मुफ्ती ने कहा कि सोनम वांगचुक बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, वे एक पर्यावरणविद् हैं, उन्हें हमारे पहाड़ों की परवाह है, उन्होंने दिल्ली तक मार्च भी किया था, वे एक शांतिपूर्ण व्यक्ति हैं, आज उनका भी धैर्य जवाब दे गया. उन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के साथ जो किया है, वही वे लद्दाख के साथ करना चाहते हैं. देश के बड़े व्यापारी लद्दाख पर अतिक्रमण करने के मौके की तलाश में हैं, जबकि लद्दाख के लोग इसे बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा कार्यालय, पुलिस के ट्रक जला दिए. हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि लोग गुस्से में क्यों हैं.

मुझे लगता है कि जब तक दिल्ली बातचीत के ज़रिए कार्रवाई नहीं करेगी, वे जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, जो वे रोज़ नहीं कर रहे हैं, वे बैठकें करते हैं. लद्दाख के लोग जिस डर से डरे हुए हैं, उसे वे देख रहे हैं कि जिस तरह से वे हमारे होटल व्यवसायियों के पट्टे का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं, वही डर लद्दाख में है. यह डर केंद्र सरकार की कार्रवाई से दूर होगा, जुमलों से नहीं जिस तरह से आपने जम्मू-कश्मीर को खुली जेल में बदल दिया है, अगर आप लद्दाख के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे.

मुफ्ती ने कहा कि यह लोगों का गुस्सा था क्योंकि उन्होंने समय के साथ भाजपा की नीतियों को समझ लिया था। 2019 के बाद उन्होंने जो नीति अपनाई, उसमें वे हर तरफ़ विफल रहे हैं, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, वे बेनकाब हो गए हैं, इसलिए अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए उन्होंने किसी को बलि का बकरा बना दिया है. अगर कांग्रेस को इतना समर्थन होता, तो हालात अलग होते. लोगों को लगता है कि हमारे संसाधनों, संस्कृति और नौकरियों पर हमला हो रहा है, इसलिए वे सामने आए.

महबूबा ने कहा, "मैं सोनम वांगचुक पर की गई कार्रवाई की निंदा करती हूं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, उन्होंने गांधी की नीतियों का पालन किया है. वे हज़ारों सालों से यहां रह रहे मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं और यहां तो वे यह भी कहते हैं कि लोग नेपाल से डोडा से बाहर से आए थे, वे अपनी नीतियों को सही नहीं चाहते, वे उन्हें छिपाना चाहते हैं.

Syed Khalid Hussain

